六四集會案．總結｜24人罪成分別囚4至14月　兩人仍被法庭通緝

六四燭光晚會在香港舉行過30年，去年警方首次因應疫情，拒絕批出不反對通知書，然而仍有大批市民到維園聚集，當中不乏支聯會成員及資深泛民人士。約一個月後，律政司先後向26名當日有參與聚會的人作出檢控，除了羅冠聰及張崑陽當時已離港，餘下的24人今年先後就控罪答辯，除了黎智英、鄒幸彤及何桂藍堅持不認罪，經審訊後被裁定罪成外，其餘21人先後分三階段認罪，最後全部被判入獄4至14個月不等，3名資深泛民被告獲判緩刑，部份較早前認罪的被告已重獲自由。



26名被告均被指涉及2020年6月3日在維園集會，部份被控煽惑他人參與未經批准集結，亦有些被控明知而參與未經批准集結，案件轉至區域法院處理。

24名被告的判刑一覽。(詳看下圖)

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眾被告均有於去年6月3日晚，出席在維園的六四集會，當日活動在和平氣氛下進行，他們亦有如過往般燃點燭光及叫口號，集合的人士最後和平散去，出席的人士不少都是泛民人士，惟該次集會事前未有獲警方批准。有被告有把他們參與當日集會的照片放上網。

去年六四有多名不同政見人士在維園出席。（詳看下圖)

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律政司在去年7月，先後向26名人士發出傳票，指他們明知而參與未經批准集結，亦有部份人士同時被控煽動他人參與的罪名，然而當時羅冠聰及張崑陽，均已離開香港，事後並已宣布流亡海外，他們亦未有再回港應訊。法庭已向兩人發出拘捕令。

羅冠聰及張崑陽亦有被控，法庭已向二人發出拘捕令。(詳看下圖)

首批認罪人士包括黃之鋒

餘下的24名在港應訊的被告中，先後分3批認罪，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴是第一批亦是最先一批表示會認罪的被告，他們今年5月被判囚4個月至10個月。其中沒有涉及其他案件的梁凱晴，早已服刑完畢，並從獲自由，其餘3名被告則另涉其他案件仍在服刑或仍須被拘留。(詳看下表)

3名資深泛民被告獲准緩刑

第二批認罪人士包括12名被告，當中不泛資深泛民人士，他們在今年9月認罪，同被判囚4至10個月，當中部份被告如何俊仁、何秀蘭、楊森、陳皓桓及梁國雄等，早前已因參與2019年一些未經批准的遊行而被判監，法官准他們的刑罰與原本刑期同期執行；另有3名資深泛民人士，包括：張文光、麥海華及梁國華，他們亦未有涉及其他案件，法官亦考慮到他們過往的功績及年齡等，最後准3人緩刑。(詳看下表)

第三批8名被告判囚4.5至14個月

李卓人等8名被告則在較後時間才決定認罪，並在今年11月初才進行答辯，但黎智英、鄒幸彤及何桂藍堅持不認罪，他們慹是經過審訊，上周四(9日)被裁定罪成，3們均被判入獄4個月2星期至14個月不等。餘下認罪的5人，則分別被判入獄4個月2星期至14個月。期中黎智英及李卓人因已有其他案件在身，刑期與其他案件的判刑同期執行，兩人的總刑期同為20個月，另外，蔡耀昌及梁耀忠雖然也曾因其他案件被判刑，但均有緩刑，本案被判入獄後首度入獄，其他被告，已因涉其他案件而在扣押。(詳甪下圖)

案件編號：DCCC 857-893/2020