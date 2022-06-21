反修例1949宗投訴警察　7.21元朗警「唔記得」提供報案編號收訓諭

反修例風波期間警民關係跌至冰點，警方今日（21日）出席監警會會議時指出，共收到1,949宗投訴，當中四成涉及嚴重指控。監警會指過去半年，新增4宗投訴獲證明屬實，其中2019年7.21當晚，有市民致電元朗警署報案指有多人聚集，警員以工作繁多為由稍後提供「報案編號」，惟涉事警員最後卻「唔記得」而遭口頭訓諭。



警方另外調查一宗已撤回投訴的個案，涉事警員拘捕未成年少年後，在未有監護人下落警誡口供，遭到訓諭。



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須匯報投訴佔總數三成 投訴警察課已匯報94.3%

投訴警察課指出，就反修例風波衍生的投訴，截至5月31日共有1,949宗，涉及9,143人，當中須匯報投訴有618宗佔三成，涉及673名投訴人，輕微指控共有355宗佔57.5%，行為不當185宗、疏忽職守105宗、沒有禮貌42宗、粗魯無禮11宗、粗言穢語11宗、警務程序1宗；嚴重指控共263宗佔42.5%，濫用職權136宗、毆打114宗、恐嚇11宗、捏造證據2宗。

投訴警察課已向監警會提交583宗須匯報投訴，佔94.3%，536宗已獲監警會通過，有35未提升，當中31宗有案尚審，2宗調查中、2宗撰寫宗報告中。

【監警會報告】2019年7月21日晚，721元朗站白衣人襲擊。（資料圖片 / 香港01記者攝）

半年增4宗投訴屬實 3宗涉不禮貌

監警會秘書長梅達明指出，618項須匯報投訴中，已通過536宗，有166宗全面調查，過去半年新增4宗投訴獲證明屬實，全部發生在2019年，7.21當晚有市民致電元朗警署報警，有警員覆稱因有大量文書工需容後提供「報案編號」，惟最終卻「唔記得覆」；其餘3宗涉及不禮貌用語，一名高級督察及四名警員遭口頭訓諭。

警拘未成人士 沒監護人下落警誡口供

梅達明又指，投訴個案中有26宗投訴人打算撤回，但投訴警察課認為有足夠證據繼續調查，最終有3名警員遭口頭訓諭，分別發生在2019年10月13日，兩名警長被指沒有出示委任證，警方追查片段後證明屬實；另一宗在 2019年11月14日，一名未成年少年被警方拘捕，當時父母不在場，警員在未有監護人陪同下落警誡口供。

監警會主席王沛詩留意到不少人作出投訴後不現身，勸籲「 唔該報上尊姓大名，唔講邊位點搵你，係無法處理」，她強調監警會審視每宗個案時「警民關係非我地職責考慮」，會不偏不倚，是其是，非其非。

反修例風波。（資料圖片）

2021年全年投訴1416宗須匯報按年升17%

至於一般投訴情況，投訴警察課在2021年收到1,416須匯報投訴，較2020年上升205宗，升幅16.9%，2021有101宗嚴重投訴，佔整體7%，其餘1,315為輕微投訴。

2022年首5個月，有430宗須匯報投訴，較同期下跌16.7%，有191宗表達不滿，下跌11.6%。須匯報投訴中404宗為輕微指控佔94%，疏忽職守有229，佔53.2%，行為不當/態度欠佳有168宗佔39.1%，粗言穢言有7宗；嚴重指控當中，毆打有21宗、濫用職權有3宗、捏造證據有2宗。