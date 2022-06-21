元朗天水圍停電｜天水圍柏慧豪園恢復電力　住戶歡呼聲震天

今日（21日）晚上7時許，元朗中電電纜橋起燒天光，元朗、天水圍及屯門區不少大廈停電。元朗民政事務處晚上開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心予有需要的市民使用。晚上約9時，天水圍柏慧豪園部份座數的單位恢復電力，屋苑住戶歡呼喝彩。因應元朗擴業街的火警及其引起的停電事故。



有鑒於多幢大廈停電，食物安全中心今晚（21日）特別在社交媒體以「屋企停電雪櫃食物點處理？」為題，提醒市民切勿在停電期間打開雪櫃門，以延長儲存食物的時間。停電4小時後亦千萬不要以試吃來判斷食物是否能安全食用。



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晚上約9時，天水圍柏慧豪園部份座數的單位恢復電力，屋苑住戶歡呼喝彩。（讀者提供）

天水圍大量住宅停電，其中柏慧豪園部份座數的單位，在晚上約9時起逐一亮起燈光。市民見狀大感興奮，屋苑住戶歡呼喝彩。不過有部份單位仍未恢復電力供應，影片中的一位女士說:「係咪冇電啊我哋，仲有下嘛？我哋嗰幢慢慢嚟我諗。」

屯馬線天水圍站E出口行人天橋晚上10時恢復電力供應。(何瑞芬攝）

食安中心發出停電提示：勿打開雪櫃門

食物安全中心剛剛在社交媒體以「屋企停電雪櫃食物點處理？」為題，提醒市民要留意三點，包括停電期間，記得要留意幾時開始停電；避免打開雪櫃門，雪櫃同冰格門關緊，有助延長儲存食物的時間；停電4小時後千萬不要以試吃來判斷食物是否安全食用，因為食物的味道或氣味未必會變壞。

食物安全中心解釋，雪櫃內的食物必須儲存在攝氏4度或以下，而冰格內的食品則必須儲存於攝氏零下18度或以下，才能抑制細菌及其他微生物的生長。如果在停電期間，雪櫃及冰格門保持關閉可安全保存食物2至4小時。全滿的冰格可保存48小時；而半滿的冰格則可保存24小時。若市民不肯定易食物是否變壞，應直接丟掉。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼

