香港故宮開幕｜林鄭主持開幕禮 形容無比興奮：公職生涯完整句號
香港故宮文化博物館今天（22日）開幕，下月2日正式對外開放。港府聯同國家文化和旅遊部今午三時聯合主辦香港故宮開館儀式，國家文物局局長李群、北京故宮博物院院長王旭東等專程赴港參與，並聯同特首林鄭月娥及西九文化區管理層出席開幕儀式。
林鄭月娥致辭時提到，作為香港故宮參與及推動者，對其開幕感無比興奮，亦欣喜至極，且本港經歷嚴峻局面，僅用五年便得以落成一個具規模的博物館，形容是令人驚嘆，必須對中央及各部門致崇高謝意。她又指，今次是卸任前最後一場公開活動，亦為她42年的公職生涯的完整句號增添光彩，她表明自己將永遠是故宮仰幕者。
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特首林鄭月娥致辭時表示，香港故宮的落成意義深遠，她指自己作為參與及推動者，欣喜至極，其激動心情難以形容。她提到，向中央爭取以博物館展示文物，並以故宮命名，無疑是向向難度挑戰的任務。她表示，由成立核心小組研究興建事宜、獲馬會全資助建館費至獲中央支持，過程緊湊但順利。
林鄭月娥指，一個具規模的博物館只用五年便得以落成，形容是令人驚嘆，尤其是經歷嚴峻局面，必須對中央及各部門致崇高謝意。
林鄭：可深入了解中華五千年
她特別提到，離任在即，日後不能再參與香港故宮發展事宜，遂趁機「獻計」給予意見，林鄭月娥表示，文物價值不只於觀賞，亦可深入了解中華五千年，提升民族自豪。她續說，本港對民族歷史有待加強，必須借助北京故宮力量，扉負推動國民身分；另香港故宮地處優越，相信日後將成遊客必到之地，期望可助力故宮文化走出去，另盼香港故宮用好香港對外聯繫優勢，講好中國故事，促進中西文明互鑑。
她特別提到，香港故宮文化博物館開幕典禮是其卸任特首最後一場公開活動，亦為她42年的公職生涯的完整句號增添光彩，她表明自己將永遠是故客仰幕者，祝願香港故宮大放異彩，不負中央對香港的厚愛。
文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群則指，中華文明博大精深，亦是當代文化根基，中央十分關心本港文化發展，香港故宮的落成是雙方的文化合作里程碑，期望香港故宮能更好發揮優勢，成為中西文化交流的平台，說好中國故事、說好世界故事。他又指，文旅部將加強與香港合作，協助本港旅遊發展融入中華文化發展。
北京故宮博物院院長王旭東則說，香港故宮得以順利與公眾見面，離不開中央親切關懷，亦離不開特區政府、國家文化和旅遊部、國家文物局、中聯辦等的大力支持。他表明，今次是北京故宮博物院自1925年成立以來，規模最大、級別最高的文物出境的系列展覽，感謝雙方策展團隊。
西九文化區管理局董事局主席唐英年則稱，面對社會事件、疫情及颱風影響等，建築團隊克服種種困難，令博物館在不超支、不延誤的情況下如期落成，工程費用更錄得2.6億盈餘，感謝捐款興建博物館的賽馬會，同意將款項用於博物館將來的展覽項目。
由馬會捐贈35億元興建的香港故宮文化博物館，歷盡風波下終如期開幕。2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，突於北京故宮博物院簽訂合作備忘錄，公布落實建館，消息震撼全港，社會反應兩極，包括不滿港府事前未經公眾諮詢，以及直接委約建築師嚴迅奇負責故宮博物館設計工作。
2017年回歸20周年，在候任特首林鄭月娥陪同下，國家主席習近平訪港參觀西九文化區，並見證香港故宮文化博物館合作協議簽署儀式，標誌故宮工程項目正式上馬。轉眼五年，香港故宮按計劃於回歸25周年開館，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀日前於專訪表示，確信當年堅持正確；特首林鄭月娥則提到，作為故宮文化博物館的倡議者，得悉故宮如期開幕，感非常興奮。
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