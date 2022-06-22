香港故宮開幕｜林鄭主持開幕禮　形容無比興奮：公職生涯完整句號

香港故宮文化博物館今天（22日）開幕，下月2日正式對外開放。港府聯同國家文化和旅遊部今午三時聯合主辦香港故宮開館儀式，國家文物局局長李群、北京故宮博物院院長王旭東等專程赴港參與，並聯同特首林鄭月娥及西九文化區管理層出席開幕儀式。

林鄭月娥致辭時提到，作為香港故宮參與及推動者，對其開幕感無比興奮，亦欣喜至極，且本港經歷嚴峻局面，僅用五年便得以落成一個具規模的博物館，形容是令人驚嘆，必須對中央及各部門致崇高謝意。她又指，今次是卸任前最後一場公開活動，亦為她42年的公職生涯的完整句號增添光彩，她表明自己將永遠是故宮仰幕者。



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國家文物局局長李群（左五）、國家北京故宮博物院院長王旭東（右四）專程赴港參與開幕典禮。

特首林鄭月娥6月22日在香港故宮開幕典禮致辭。

2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九管理局董事局主席林鄭月娥與時任故宮博物院院長單霽翔在北京簽訂合作協議，正式啟動香港故宮項目。（政府新聞網圖片）

特首林鄭月娥致辭時表示，香港故宮的落成意義深遠，她指自己作為參與及推動者，欣喜至極，其激動心情難以形容。她提到，向中央爭取以博物館展示文物，並以故宮命名，無疑是向向難度挑戰的任務。她表示，由成立核心小組研究興建事宜、獲馬會全資助建館費至獲中央支持，過程緊湊但順利。

林鄭月娥指，一個具規模的博物館只用五年便得以落成，形容是令人驚嘆，尤其是經歷嚴峻局面，必須對中央及各部門致崇高謝意。

林鄭：可深入了解中華五千年

她特別提到，離任在即，日後不能再參與香港故宮發展事宜，遂趁機「獻計」給予意見，林鄭月娥表示，文物價值不只於觀賞，亦可深入了解中華五千年，提升民族自豪。她續說，本港對民族歷史有待加強，必須借助北京故宮力量，扉負推動國民身分；另香港故宮地處優越，相信日後將成遊客必到之地，期望可助力故宮文化走出去，另盼香港故宮用好香港對外聯繫優勢，講好中國故事，促進中西文明互鑑。

她特別提到，香港故宮文化博物館開幕典禮是其卸任特首最後一場公開活動，亦為她42年的公職生涯的完整句號增添光彩，她表明自己將永遠是故客仰幕者，祝願香港故宮大放異彩，不負中央對香港的厚愛。

文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群則指，中華文明博大精深，亦是當代文化根基，中央十分關心本港文化發展，香港故宮的落成是雙方的文化合作里程碑，期望香港故宮能更好發揮優勢，成為中西文化交流的平台，說好中國故事、說好世界故事。他又指，文旅部將加強與香港合作，協助本港旅遊發展融入中華文化發展。

北京故宮博物院院長王旭東則說，香港故宮得以順利與公眾見面，離不開中央親切關懷，亦離不開特區政府、國家文化和旅遊部、國家文物局、中聯辦等的大力支持。他表明，今次是北京故宮博物院自1925年成立以來，規模最大、級別最高的文物出境的系列展覽，感謝雙方策展團隊。

西九文化區管理局董事局主席唐英年則稱，面對社會事件、疫情及颱風影響等，建築團隊克服種種困難，令博物館在不超支、不延誤的情況下如期落成，工程費用更錄得2.6億盈餘，感謝捐款興建博物館的賽馬會，同意將款項用於博物館將來的展覽項目。

由馬會捐贈35億元興建的香港故宮文化博物館，歷盡風波下終如期開幕。2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，突於北京故宮博物院簽訂合作備忘錄，公布落實建館，消息震撼全港，社會反應兩極，包括不滿港府事前未經公眾諮詢，以及直接委約建築師嚴迅奇負責故宮博物館設計工作。

國家主席習近平（中）於2017年6月29日視察西九文化區。旁為時任行政長官梁振英（右二）、候任行政長官林鄭月娥（右一）、民政事務局常任秘書長馮程淑儀（左一）和故宮博物院院長單霽翔博士（左二），其中林鄭月娥即將卸任特首；馮程淑儀則已投身西九擔任行政總裁。（政府新聞網圖片）

2017年回歸20周年，在候任特首林鄭月娥陪同下，國家主席習近平訪港參觀西九文化區，並見證香港故宮文化博物館合作協議簽署儀式，標誌故宮工程項目正式上馬。轉眼五年，香港故宮按計劃於回歸25周年開館，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀日前於專訪表示，確信當年堅持正確；特首林鄭月娥則提到，作為故宮文化博物館的倡議者，得悉故宮如期開幕，感非常興奮。

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