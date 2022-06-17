香港故宮開幕｜自負盈虧門票難免費　馮程淑儀：想睇好嘢要畀啲錢

香港故宮文化博物館將於7月2日對外開放，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀接受專訪時指，有別於獲公帑資助的公營博物館，自負盈虧的香港故宮面臨策展及財政壓力，必須收取門票，預算相關收入每年近億元，佔營運開支三成，難仿傚M+博物館開幕首年免費入場。

她又指，館內特別展覽將不時更新，未來亦續爭取更多「國寶」抵港，包括十大名畫之一的《千里江山圖》，「想香港市民明白無野係免費嘅，想睇好嘢要畀啲錢嘅。」

她又表明暫不擬向立法會申請額外撥款，但期望可獲新一屆政府資助，包括以公益贊助弱勢社群及學生門票，並期盼全社會做好抗疫工作，「閉館係最大打擊。」

【香港故宮文化博物館開幕系列之六】



▼香港故宮7月2日開幕 即睇部分國家一級文物珍寶▼



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馮程淑儀上任後，首次接受傳媒專訪，坦言「想睇好嘢就要畀啲錢。」（羅君豪攝）

西九文化區內兩大博物館相繼開幕，M+首年免費開放，香港故宮後則須付費參觀，坊間對其門票定價各有意見，有人認為普通門票50元、全票可觀看特別展覽120元偏貴。

「政府又唔會畀錢 所以門票係重要收入來源」

馮程淑儀受訪時表示，收費是基於營運考量，香港故宮每年預算開支約3億元，扣除西九管理局未來三年將各資助總額約45%至50%後，其餘約1.6億元需靠博物館自負盈虧，有別公營博物館可向財政司司長「拎錢」，故宮須自行籌措龐大經費，當中門票收益佔三成，「好多人問點解（門票）唔免費，咁邊度搵返呢1億呢？政府又唔會畀錢我嘅，所以門票係重要收入來源。」她又以「有雞定雞蛋先」作比喻，表明要有資金先要策展，反之亦然。她預計首年入場人數150萬至200萬人次，通關後則再分配參觀名額。

年底推列支敦士登王室收藏展

「想香港市民明白無嘢係免費嘅，想睇好嘢要畀啲錢嘅」，馮程淑儀過往曾任職康文署署長，曾策劃多個免費及收費專題展，體會甚深，「如果唔收錢，係咪真係咁多人嚟？」2012年舉辦的畢加索專題展，則令她記憶猶新，當年反應熱烈，錄得約30萬人次到訪，「但（公帑）洗費都起碼幾千萬。」她指，香港故宮計劃年辦兩個特別展覽，今年11月將推出列支敦士登王室收藏展，策展成本亦高達4千萬，雖已覓得贊助，但博物館仍要「補底」約三分一的成本。

截至昨（16日）晚上6時，特別展覽門票已售約2.5萬張，標準票則售出1.7萬張，開幕首四周的周末特別展覽門票，更已售出九成半，她對特別展覽門票銷情迅速感到驚喜，「真正鍾意嘅，就要睇晒」。

或與M+推聯票優惠

她提到，將於開館一年後檢討門票價格，暫料標準門票未有減價空間，特別展覽門票將視乎成本及人流而定，另正研究與M+推出聯票優惠。

馮程淑儀指，香港故宮計劃年辦兩個特別展覽，今年11月將推出列支敦士登王室收藏展，機會難逢。（羅君豪攝）

香港故宮文化博物館將於7月2日對外開放，大樓以米黃及深紅色的顏色配搭，呼應紫禁城的紅牆黃瓦。（資料圖片/梁鵬威攝）

香港故宮文化博物館早前宣布，將於7月2日正式開幕。成人標準票價為50元，若要同時參觀特別展覽，收費則為120元，7至11歲兒童、全日制學生、60歲或長者等則可享半價。（張浩維攝/資料圖片）

門票以外，博物館其餘收入來源則來自贊助、會籍收入及紀念品，馮程淑儀指，今年度的贊助已敲定，正努力開拓下一財政年度的贊助，手頭上有數個「大項目」盼可成事，她亦有信心下月推售的香港故宮會籍將受歡迎，「600蚊一年，睇三至四次已經回本。」

故宮內不能出售命名權

她又以毗鄰的M+為例，雖然博物首年免費，但已有800人購買一年會籍，可隨時進館及享用會所。此外，西九正研究仿效外國推出命名權，適用範圍可包括M+33個展廳、公共空間，甚或文化區內一草一木，惟故宮則未擬出售冠名贊助及展廳命名權，「最起碼香港故宮文化博物館唔能夠再加其他字，裡面嘅展廳我哋亦無打算做命名權，因為建館嘅35億元都係嚟自香港賽馬會，佢捐了35億我哋先畀佢命名演講廳，其他展廳都不能命名。」

無意去立法會「攞錢」

財政是博物館營運壓力，她直言，在本港從事文化藝術難達收支平衡，需靠補貼營運，包括西九管理局資助，但長遠而言，倘獲企業或特區政府的公益資助，包括節目贊助、弱勢社群及學生門票，「就唔使咁閉翳要搵咁多錢。」馮程淑儀指，暫無意向立法會申請撥款，但文化、體育及旅遊局即將成立，相信西九可成為助燃器，助本港文化旅遊起飛，「但政策同長期資助係緊要嘅」，期盼當局上場後可從長計議。

開幕展將有914件故宮文物登場，更有多件國寶例如《洛神賦圖》等坐鎮，後續展品會否無以為繼？她指，北京故宮藏有多達186萬件文物，「展一世都展唔完」，且與北京的「盟約」屬一生一世，館內同事正著手規劃第三至四年的策展內容，包括爭取外借《洛神賦圖》及《清明上河圖》以外的其餘八大名畫，她個人則最期待北宋王希孟的《千里江山圖》未來可出宮抵港。

顧愷之洛神賦圖（北宋摹本）將於8月3日至9月4日展出，須購買特別展覽門票參觀。(香港故宮文化博物館提供)

香港故宮非北京故宮「分館」

她認為，香港故宮具本港特色，北京故宮入場者主要以遊覽紫禁城建築為主，未必會額外購票參觀展品，她又引述故宮前院長單霽翔指，香港故宮非北京分館，「係希望用香港窗口同世界對話，傳揚全世界。」

馮程淑儀續指，香港故宮著力引入藝術科技，開幕展的九個展廳，共有53個多媒體製作，盼為觀眾帶來參觀的新體驗。與此同時，正逐步建立自家館藏，她形容本地收藏家捐贈「勢頭好」，亦已確立購藏委員會及管治程序。

與台北故宮聯繫方面，她則引述香港故宮館長吳志華指，兩館以往有保持工作聯繫，「但近幾年暫時停咗」，她指，兩岸三地故宮展品倘能並列展示，「會係幾震撼場面。」

因疫情閉館「好傷」

展望未來，她相信門票銷情可達預期之內，但近日疫情升溫，期望毋須重蹈覆轍，如同M+甫開幕即迎閉館難關，馮程淑儀提到，特別展覽的35幅書畫展期各只有一個月，屆滿即須回歸北京，不得延期，盼做好防疫措施，甚至願按政府要求，實行進館前需進行快速測試安排，「最基本係希望唔駛閉館，真係好傷，無咗就無咗。」

香港故宮逢周二休館，成人標準票價為50元，若要同時參觀特別展覽，收費為120元，7至11歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及綜援受助人可享半價。開幕首年，逢周三可經網上預約免費入場參觀，惟特別展覽除外。

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



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▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼

