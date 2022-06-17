香港故宮開幕｜歷盡秘密建館風波終啓用　馮程淑儀：當年堅持正確

由熱廚房轉投西九文化區管理局，首位女將兼港產行政總裁馮程淑儀正式掌舵轉眼八個月，亦即將迎來故宮開幕。她首度接受傳媒專訪，回溯昔日故宮爭議，作為有份參與秘密洽談建館的「核心小組」成員，馮程淑儀確信當年堅持正確，期間雖歷不少風波，但現時見證如期登場大感安慰。

換位走入西九督師，她說未來仍有多項重點工作，包括衝出本港進行推廣，以及令西九財政穩建，「要畀香港市民睇到，我哋係資產，唔係負累。」



▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



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2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九管理局董事局主席林鄭月娥與時任故宮博物院院長單霽翔在北京簽訂合作協議，正式啟動香港故宮項目。(政府新聞網圖片)

2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，突於北京故宮博物院簽訂合作備忘錄，公布落實建館，亦意味原有的大型表演場館胎死腹中。消息震撼全港，社會反應兩極，包括不滿港府事前未經公眾諮詢。

稱北京故宮「獨具慧眼」揀與港合作

香港故宮已敲定於下周三（22日）開幕、7月2日對外開放。回望最初，有份籌組建館事宜、「五人核心小組」成員的馮程淑儀語帶肯定，「我覺得當年嘅堅持好正確」。她形容宣布時如同平地一聲雷，與林鄭月娥亦同為事前無走漏風聲、滴水不露感到訝異。她續指，最初坊間反應良好，「後來社會氣氛輾轉唔好，對同國家有關嘅野帶一啲有色眼鏡，之後有啲風波」，但港府隨即於數月內進行諮詢及民調，得以及時處理，亦有界別支持本港興建故宮。

好多省市想開故宮分館，咁難得獨具慧眼，故宮揀咗我哋，亦得中央政府支持。 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀

回溯昔日故宮爭議，馮程淑儀語帶肯定，「我覺得當年嘅堅持好正確」。(羅君豪攝)

馮程淑儀於2018年至2020年轉任創新辦總監，離席期間亦經常「心掛掛」，「得閒又會問吓（香港故宮館長、當年同為核心小組成員）吳志華搞成點，記住開幕請埋我黎啦」，她笑言因緣際會下，於2020年底獲政府借調至西九，「本來都諗住退休㗎喇，但嗰段時期，西九管理局問我願唔願留低 ，我唯一心願真係睇住故宮開幕，亦好緊張能唔能夠做得到，因為時間真係好短，現時終於開到幕，好安慰。」她又謂，前後五年經歷不少風波，疫情期間不少工人確診、特製展櫃延誤抵港，「大家嘅付出非筆墨形容，真係好辛苦。」

不會提早離開崗位

上任未幾已先後見證兩館開幕償願，但尚未「功德完滿」，雖然曾經共事的林鄭月娥即將卸任，她將會履行合約至2024年止。

會繼續睇住（西九），開館係第一步，要成為全世界知道、訪客都想嚟，仲有好多工作。 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀

她早年任職康文署署長期間，曾促成《清明上河圖》電子版來港展出、畢加索專題展亦大收旺場，「以前唔愁無錢，但無場地」，亦曾任職民政事務局常任秘書長，監督西九文化區發展進度，如今「換位」，則發現不缺展示場所，但最頭痛是資金來源。

2010年，電子動態版《清明上河圖》抵港於亞洲國際博覽館展出，馮程淑儀（中）當年為康文署署長。(政府新聞網圖片)

與旅遊界籌備兩日一夜套票

她表示，待疫情平穩及通關後，首要工作是向外推廣，不介意前往內地逐個省市宣傳，亦會向大灣區同胞招手，她笑謂「咁近，高鐵門口咋喎」。她又透露，正與旅遊業界籌備推出兩日一夜套票，吸引觀光客於西九參觀博物館及欣賞表演，未來待文化區內酒店落成，亦可一站式入住。

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她亦期望任何令西九財政穩建，長遠可達自負盈虧，「作為行政總裁，唔想成日攤大手板拎錢。」西九早年獲港府一筆過注資216億元，但近日公開表明即將「乾塘」，有別去年預告將申撥款的說法，董事局主席唐英年今年一轉口風，馮程淑儀指，知悉港府財政負擔沉重，若再要求注資屬強人所難，故她上任後再與董事局商討，且西九向外借貸的還款期至2025年3月，現階段尚可應付，「呢幾年都未死得，仲有時間去諗點樣做得更妥善」，她期望可自我增值為港府履行文化使命：

先可以出師有名問政府拎資源，過去工程較慢，要畀香港市民睇到，我哋係資產，唔係負累。 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀

馮程淑儀透露，正與旅遊業界籌備推出兩日一夜套票，吸引觀光客於西九參觀博物館及欣賞表演。（資料圖片）

她提到會善用文化區內土地資源，包括正為已撤回招標的ACE項目重整規劃研究，她指方案配套本身不吸引，且生不逢時，正值疫情，故辦公室、酒店及展覽中心建造乏人問津。有別歷屆行政總裁，馮程淑儀任內亦大刀闊斧「節流」裁減人手，她指自己較幸運，甫上任未幾即迎開館，但她謂減省人手及開支痛苦，並不容易，另亦會考慮開拓場地商業租賃方向。

▼香港故宮7月2日開幕 即睇部分國家一級文物珍寶▼



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馮程淑儀於2020年12月借調至西九文化區管理局，署任行政總裁一職，接替提早辭職的栢志高（Duncan Warren Pescod），隨後署任期半年屆滿後，於2021年10月正式加入西九「坐正」，任期三年。馮程淑儀離開政府前，原任政策創新與統籌辦事處總監，是最高級的D8政務官。