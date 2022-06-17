香港故宮開幕｜歷盡秘密建館風波終啓用 馮程淑儀：當年堅持正確
由熱廚房轉投西九文化區管理局，首位女將兼港產行政總裁馮程淑儀正式掌舵轉眼八個月，亦即將迎來故宮開幕。她首度接受傳媒專訪，回溯昔日故宮爭議，作為有份參與秘密洽談建館的「核心小組」成員，馮程淑儀確信當年堅持正確，期間雖歷不少風波，但現時見證如期登場大感安慰。
換位走入西九督師，她說未來仍有多項重點工作，包括衝出本港進行推廣，以及令西九財政穩建，「要畀香港市民睇到，我哋係資產，唔係負累。」
▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼
2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，突於北京故宮博物院簽訂合作備忘錄，公布落實建館，亦意味原有的大型表演場館胎死腹中。消息震撼全港，社會反應兩極，包括不滿港府事前未經公眾諮詢。
稱北京故宮「獨具慧眼」揀與港合作
香港故宮已敲定於下周三（22日）開幕、7月2日對外開放。回望最初，有份籌組建館事宜、「五人核心小組」成員的馮程淑儀語帶肯定，「我覺得當年嘅堅持好正確」。她形容宣布時如同平地一聲雷，與林鄭月娥亦同為事前無走漏風聲、滴水不露感到訝異。她續指，最初坊間反應良好，「後來社會氣氛輾轉唔好，對同國家有關嘅野帶一啲有色眼鏡，之後有啲風波」，但港府隨即於數月內進行諮詢及民調，得以及時處理，亦有界別支持本港興建故宮。
好多省市想開故宮分館，咁難得獨具慧眼，故宮揀咗我哋，亦得中央政府支持。
馮程淑儀於2018年至2020年轉任創新辦總監，離席期間亦經常「心掛掛」，「得閒又會問吓（香港故宮館長、當年同為核心小組成員）吳志華搞成點，記住開幕請埋我黎啦」，她笑言因緣際會下，於2020年底獲政府借調至西九，「本來都諗住退休㗎喇，但嗰段時期，西九管理局問我願唔願留低 ，我唯一心願真係睇住故宮開幕，亦好緊張能唔能夠做得到，因為時間真係好短，現時終於開到幕，好安慰。」她又謂，前後五年經歷不少風波，疫情期間不少工人確診、特製展櫃延誤抵港，「大家嘅付出非筆墨形容，真係好辛苦。」
不會提早離開崗位
上任未幾已先後見證兩館開幕償願，但尚未「功德完滿」，雖然曾經共事的林鄭月娥即將卸任，她將會履行合約至2024年止。
會繼續睇住（西九），開館係第一步，要成為全世界知道、訪客都想嚟，仲有好多工作。
她早年任職康文署署長期間，曾促成《清明上河圖》電子版來港展出、畢加索專題展亦大收旺場，「以前唔愁無錢，但無場地」，亦曾任職民政事務局常任秘書長，監督西九文化區發展進度，如今「換位」，則發現不缺展示場所，但最頭痛是資金來源。
與旅遊界籌備兩日一夜套票
她表示，待疫情平穩及通關後，首要工作是向外推廣，不介意前往內地逐個省市宣傳，亦會向大灣區同胞招手，她笑謂「咁近，高鐵門口咋喎」。她又透露，正與旅遊業界籌備推出兩日一夜套票，吸引觀光客於西九參觀博物館及欣賞表演，未來待文化區內酒店落成，亦可一站式入住。
她亦期望任何令西九財政穩建，長遠可達自負盈虧，「作為行政總裁，唔想成日攤大手板拎錢。」西九早年獲港府一筆過注資216億元，但近日公開表明即將「乾塘」，有別去年預告將申撥款的說法，董事局主席唐英年今年一轉口風，馮程淑儀指，知悉港府財政負擔沉重，若再要求注資屬強人所難，故她上任後再與董事局商討，且西九向外借貸的還款期至2025年3月，現階段尚可應付，「呢幾年都未死得，仲有時間去諗點樣做得更妥善」，她期望可自我增值為港府履行文化使命：
先可以出師有名問政府拎資源，過去工程較慢，要畀香港市民睇到，我哋係資產，唔係負累。
她提到會善用文化區內土地資源，包括正為已撤回招標的ACE項目重整規劃研究，她指方案配套本身不吸引，且生不逢時，正值疫情，故辦公室、酒店及展覽中心建造乏人問津。有別歷屆行政總裁，馮程淑儀任內亦大刀闊斧「節流」裁減人手，她指自己較幸運，甫上任未幾即迎開館，但她謂減省人手及開支痛苦，並不容易，另亦會考慮開拓場地商業租賃方向。
▼香港故宮7月2日開幕 即睇部分國家一級文物珍寶▼
馮程淑儀於2020年12月借調至西九文化區管理局，署任行政總裁一職，接替提早辭職的栢志高（Duncan Warren Pescod），隨後署任期半年屆滿後，於2021年10月正式加入西九「坐正」，任期三年。馮程淑儀離開政府前，原任政策創新與統籌辦事處總監，是最高級的D8政務官。