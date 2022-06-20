香港故宮開幕｜北京故宮博物院長：回歸禮物　體現中央對香港厚愛

香港故宮文化博物館將於本周三（22日）開幕，專程從北京抵港的故宮博物院院長王旭東今（20日）表示，香港故宮於短短五年落成，成為本港回歸廿五年的重大禮物，亦體現中央對香港的厚愛，他相信香港故宮將成為故宮博物院向世界弘揚中華優秀傳統文化的一個對外窗口，亦是未來繼續發展的合作伙伴，「香港故宮不是我們的分院」。

王旭東又提到，香港過去多次與故宮博物院合辦展覽，今次故宮開幕，展示的文物以往未曾在港展示，「香港朋友有福了。」



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團結香港基金今天舉行「中華大講堂」，以《共同守望人類的故宮》為題，邀請故宮博物院院長王旭東演講，他提到，故宮博物院特別重視與香港交流，歷年透過於本港展覽外借文物，通過文物拉近雙方距離。王續稱，今屆特首為推動故宮文化作出大貢獻，提出建館建議，並獲中央全力支持，奠定堅實基礎，「否則不可能有專門展示故宮文物的博物館出現香港寶地上。」

香港故宮向世界弘揚中華優秀傳統文化

他表示，香港故宮短短五年落成，見證回歸廿五年的重大禮物，亦體現中央對香港的厚愛，亦相信香港故宮將成為故宮博物院向世界弘揚中華優秀傳統文化的一個對外窗口。

他表示，故宮博物院未來會與中國文化研究院合作，推出文化講座，在香港推廣中國傳統文化，另將與香港故宮合作，推廣中華文化走向國際。

專程從北京抵港的故宮博物院院長王旭東表示，香港故宮於短短五年落成，成為本港回歸廿五年的重大禮物，亦體現中央對香港的厚愛。（羅君豪攝）

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