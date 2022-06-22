回歸25周年｜天水圍天業路公園7.1設滑水梯、水彈床　明免費報名

今年是香港回歸25周年，康文署7月1日將在天水圍舉辦不同的免費嬉水活動。該署指，位於天水圍天業路公園的人造草地球場，將會設置大型吹氣滑水梯、迷宮嬉水區、手搖船及水彈床等遊戲設施，亦設有多項嬉水攤位遊戲和照相角等，費用全免。

康文署指，公眾可於明日（23日）起報名，另有少量名額，可供即場參加。



全港各處慶回歸擺設



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康文署指，7月1日天水圍將舉辦「歡樂公園Happy@Parks」系列活動「天水樂無窮．天業路公園」，時間為上午9時半至下午12時半。

公眾可於明日（23日）下午2時半起，於任何分區康樂事務辦事處、設有康體通服務的康體場地或康體通自助服務站報名。活動分兩節進行，活動編號分別為40636245（上午9時半至11時），以及40636246（上午11時至下午12時半）。另有少量名額，可供即場參加。

場內須一直戴口罩

署方提醒，參加者在進入活動場地前必須使用「安心出行」，在場職員亦會檢視進場人士的疫苗接種紀錄。而參加者亦須遵守規定，在活動場地內須一直佩戴口罩。

政府總部外天橋掛滿慶回歸海報



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參與4個節目及活動後可換康樂棋

康文署又指，為慶祝回歸，今年6月至12月會在轄下六個公園舉辦不同主題的「歡樂公園Happy@Parks」活動，市民可於活動場地索取印章收集卡，參與康文署推出的紀念品換領計劃。

市民出席指定康文署慶祝活動後，可在印章收集卡蓋上印章，於今年內集齊2個文化節目及2個康體活動，即合共4個印章，可換領由插畫師設計的二十五周年紀念限量康樂棋一盒，數量有限，換完即止。