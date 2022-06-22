大停電｜緊急警示無啟動　政府指停電僅區域性　專家證可分區發放

元朗中電電纜橋昨晚（21日）燒毀熔斷，令元朗、天水圍及屯門區多幢大廈停電，部分港鐵車站，甚至醫院亦一度受波及，直至今日才恢復正常。其實，政府曾以1.5億元設立「緊急警示系統」，但早前黑色暴雨警告生效，以及昨日的大停電，亦未有啟動系統。環境局副局長謝展寰今早便表示，因事件限於局部地區，故沒有啟動系統。



惟事實上，政府財委會文件有提到，警示系統發放的內容是可以做到分區發放，更有資訊科技專家表示，由於系統是透過基站傳播，屬區域網廣播，因此分區發放並不成問題，認為謝展寰的回應，證明政府部門對系統的理解不足，建議制定清晰的指引及流程。立法會新界北議員劉國勳亦質疑系統是否形同虛設，促政府應盡快交待。



▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼



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1.5億緊急警示系統只啟動過一次

「緊急警示系統」於2020年11月26日推出，耗資1.5億元設立，直至今年3月初，政府才首次透過系統發布緊急警示，指伊利沙伯醫院轉為定點醫院，事件僅涉一間醫院，提醒市民切勿前往急症室求醫。當時「首響」事出突然，加上警報聲長達約10秒，引起廣泛熱議。

不過，隨著雨季降臨，天文台一度需發出黑色暴雨警告，以至昨日的大停電亦牽連過十萬名市民，緊急警示系統亦未有啟動，令人不禁質疑到底要面臨多嚴重的「緊急」情況，才需啟動該耗資1.5億元的系統。

「緊急警示系統」首響當日（3月9日）的訊息。（香港01記者截圖）

▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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方保僑籲為系統制定清晰指引

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，於年初便曾建議政府善用緊急警示系統。他表示，香港不像澳門設有「緊急應變中心」，政府應制定清晰的指引及流程，讓通訊辦能啟動系統；並認為政策創新與統籌辦事處，或效率促進辦公室，在職能上可決定啟動系統。「如果真係咁緊張，係咪特首負責做呢？呢啲指引要等政府自己決定。」

環境局副局長解釋不啟動系統︰事件限於局部地區

現任環境局副局長、並將在新一屆政府升任為環境及生態局局長的謝展寰今早於記者會上，被問到為何不啟動系統，他回應指，因事件限於局部地區，所以沒有啟用屬全港性的警示系統。惟翻查資料，政府曾在財委會文件列明，警示系統發放的訊息內容，包括健康／安全警報或極端天氣情況，更提到可按情況劃分地區發放，明顯與局長的說法不同。

政府文件中便提到，緊急警示系統可按情況，劃分接收地區。（財委會文件）

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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警示系統透過基站能分區發放

方保僑指環境局的回應，反映政府部門對系統的理解不足，不清楚其功能及工作範疇。他認為，昨日的大停電已為當區居民帶來嚴重影響，故有需要啟動系統。另外，他亦解釋，緊急警示系統是透過基站傳播，屬區域網廣播，只須位於基站的覆蓋範圍，市民便可接收警示，而每個基站的發送範圍約數公里，因此分區發放並不成問題。

方亦建議政府需要為系統再作宣傳，當發生區域性的重大事故時，可選擇分區發放警報，其他區域則以傳媒的報道輔助，否則市民並不清楚事態的嚴重性。他亦補充指，雖然昨晚有基站亦受停電影響，但他認為當時應該仍有足夠時間啟動系統，「一條橋爆炸到斷電，都唔係即刻嘅事。」

劉國勳促政府交待清楚

立法會新界北議員劉國勳今早便在電台節目中指，部門之間的緊急協調仍然有待改善，特別是緊急警示系統。他說，緊急警示系統當年花過億元公帑製作，新冠疫情期間曾突然啟動，「大家嗰刻都好震驚，都唔係話好嚴重嘅事。」

不過，他稱今次元朗、天水圍、屯門大停電，共有幾十萬人受影響，但卻未有使用警報系統，認為做法「有問題」，質疑系統是否形同虛設，「究竟咩準則之下可動用？邊個人決定去用？我諗真係要交待清楚。」