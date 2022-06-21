元朗天水圍停電｜屯門醫院一名急需做手術病人　轉到去博愛醫院

今日（21日）晚上7時許，元朗一條中電電纜槽起火，導致元朗、天水圍及屯門出現大規模電，屯門醫院亦受到波及。新界西醫院聯網發言人表示，屯門醫院有部份緊急服務受影響，一名需要接受緊急手術的病人，需轉往博愛醫院接受手術。



新界西三間醫院啟動後備供電系統

發言人表示，今晚受元朗區電纜橋火警影響，屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院電力供應，由晚上7時許開始不穩定，各醫院隨即啟動後備供電系統。三間醫院的急症室、病房緊急醫療儀器及有新冠確診病人入住的隔離病房，均維持正常運作。

屯門醫院有部份緊急服務受影響，一名需要接受緊急手術的病人需轉往博愛醫院接受手術。元朗賽馬會健康院及天水圍健康中心（天瑞路）夜間門診服務亦因為停電受影響，診所須聯絡受影響病人作合適安排。

屯門醫院有部份緊急服務受影響，一名需要接受緊急手術的病人需轉往博愛醫院接受手術。（林朗天攝/ 資料圖片）

新界西醫院聯網各醫療設施在供電不穩定期間，部分升降機、照明設施及冷氣系統受影響。各醫院人員正聯同機電工程署全面檢查電力系統，維持病人服務。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼

