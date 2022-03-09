政府緊急警示系統首響　專家解釋接收原理　為何有人「被遺忘」

全港數百萬市民今日（9日）傍晚6時，手機都收到由政府發出的「緊急警示系統」訊息，尖銳Beep聲長達約10秒，提醒市民切勿前往被用作接收新冠病人的伊利沙伯醫院，是系統設立兩年來「首響」，震撼全市。有人手機無上網、無服務都收到，但有人有Sim卡都收不到，原因為何？



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，只要市民身處香港區域，開啟手機，而附近有電話訊號基站，不論是香港或外國手機號碼，就連無插Sim卡無上網，都能收到警示訊息，惟不能確保所有市民一定能收到訊息。



現時大部份手機都能收到緊急警示系統訊息，不過仍有限制，如Apple蘋果手機需iPhone 6S以上型號，而三星Samsung Note 10以下型號就收不到，成為「被遺忘」一群。即使型號符合，也要留意是否關掉了緊急警示通知功能。



今日（9日）接近傍晚6時左右，政府首次啟用「緊急警示系統」系統。

方保僑：可用於公布全民檢測登記系統

《香港01》今早報道，政府早於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，在發生緊急情況下，可向市民發送重要公告，但疫情至今從未使用。方保僑於晚上表示，對政府今日快速接受意見並啟用系統感到意外，不過該訊息是否屬於緊急，則留待政府解釋及自行判斷市民的反應。

他表示，雖然外國以「緊急警示系統」用於天災發生時，提醒民眾避難；但他認為該系統亦適用於公布防疫消息，如快速測試申報平台啟用，甚至日後公布的全民檢測登記系統。

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方保僑於晚上向《香港01》表示，對政府快速接受意見並啟用系統感到意外，不過該訊息是否屬於緊急，則留待政府解釋及自行判斷市民的反應。（資料圖片）

身處電話訊號基站 開啟手機就能收到

方保僑指「緊急警示系統」會要求用戶一定要先看緊急訊息，無論市民正在用手機做什麽，都會被該訊息暫停活動。就算手機沒有WiFi、沒有插入Sim卡，只要身處香港區域，有打開手機，而附近有電話訊號基站，不論是香港或外國手機號碼，都能收到訊息。由於訊息在同一時間發放，因此市民會在差不多時間收到訊息，不會出現嚴重延誤情況。

不過，政府採用緊急警示系統訊息為區域性廣播，並沒有Guarantee Delivery（保證送達）。他舉例，就像市民收聽電台一樣，能否聽到在於「收唔收到」。他又提到，如果市民把手機調教成飛行模式，或關閉手機的緊急警示通知，就不能收到政府的訊息。

支援14款不同品牌手機 iPhone需6S以上型號

「首響」，震撼全市，引起熱烈討論。有人奇怪明明開啟手機，卻收不到，這或與手機型號有關。根據通訊事務管理局的「可支援接收緊急警示系統訊息的流動裝置名單」，該系統可支援14款不同品牌的手機，例如Apple、Samsung、華爲、小米等，但並非所有型號手機都可收到，如蘋果手機需iPhone 6S以上型號，Samsung Note 10或以上型號、小米6或以上型號、華爲Nova 3以上型號等。

不止手機，原來Apple Watch第三代或以上、Samsung平板電腦部分上網版本也可收到「首響」。

不過即使型號合適，也可能收不到，Apple蘋果手機用戶，如關掉預設的緊急警示通知，就會收不到警示；Android系統的手機，也預設開啟緊急警示通知，若已關掉也會收不到。

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