通訊辦1.5億元緊急警示系統從未啟用　IT專家籲統一發布防疫資訊

第五波疫情失控，大量患者確診後未能及時送院，只能居家隔離至康復，期間不少聲音抨擊政府當局朝令夕改，以致資訊混亂，令市民無所適從，卻缺乏統一公布消息的渠道。其實商經局轄下的通訊局，早於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，惟系統設計至今從未啟用。有資訊科技專家直言，政府過於依賴傳媒發放消息，建議採用該系統一發放抗疫資訊。「唔明點解個系統著咗，但從來冇用過。」



▼3月7日 網上快速測試陽性呈報平台啟用▼



早前疫情大爆發，大批患者滯留家中等待衞生署的通知，惟多日均無消息，電話熱線亦長期不通，最終政府姍姍來遲公布家居隔離的指引，才解決患者的窘境。後來，因核酸檢測量已不勝負荷，政府推出「傳染病公眾平台」，讓核酸檢測陽性的患者登記，及後亦推出「快測結果陽性申報系統」。惟來自四方八面的消息、不同專家的建議，以致市民無所適從。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，疫情下屬特殊情況，建議政府應利用「緊急警示系統」，向市民統一發放官方消息。他亦認同目前的抗疫消息混亂，認為政府過於依賴傳媒發放消息，指「政府講一句，專家又講一句，市民點會分得咁清楚？日日靠430（疫情記者會），老人家睇唔到嘛。」

方保僑表示，快測申報平台有助政府統計確診數字及協助分流。（資料圖片）

靠電訊供應商逐個電話號碼發訊息欠效率

方保僑指出，過往本港大型遊行或2019年社會運動時，警方依靠電訊供應商發送SMS訊息，以提醒市民遠離遊行範圍，惟電訊供應商須逐個電話號碼發送訊息，隨時花費1日時間。而該方式更存有致命的漏洞，外國人或因手機號碼來自外地，將無於於本港接收；反而海外港人只要保留本港手機號碼，仍能收到來自幾千里外的香港訊息。

方進一步講解指，「緊急警示系統」透過基站向市民傳播訊息，因此理論上全港市民只須位於基站的覆蓋範圍，便可接收到該警示訊息。他更指，外國均使用該方式提醒民眾，例如美國當出現龍捲風，或政府舉辦防空演習等情況，故感到不解︰「唔明點解個系統著咗，但從來冇用過。」

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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通訊辦︰未使用過系統發放訊息

翻查資料，政府於官方網頁便提到，「緊急警示系統」於2020年11月26日推出，用於極端天氣、嚴重公共安全和衞生事故等緊急情況。系統將通過流動網絡向用戶發出具迫切性的訊息，屆時手機將發出長約10秒的聲響與振動提示。網頁更指，訊息設有兩個警示級別，分別為「極度緊急警示」和「緊急警示」，當局將按嚴重程度設定級別。

《香港01》向當局查詢獲通訊辦回應指，該系統可在緊急情況，向流動電話用戶發送有迫切時限的重要公告及訊息，成本約為1.5億元。當中包括政府和流動網絡營辦商購買設備、安裝及營運的開支。局方亦承認，政府暫時未使用過該系統發放訊息。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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緊急警示系統與食衞局及創科局無關

市民一般對「緊急警示系統」感到陌生，因政府推出一年多至今從未啟用系統，不禁令人懷疑，疫情是否不屬於「衞生事故」的範疇內。事實上，該系統為商經局轄下的通訊事務管理局管理，與負責抗疫主力食衞局，以及主掌創新科技的創科局無關。

更甚者，就如上述提到的「快測結果陽性申報系統」，亦由衛生署的資訊科技員工自行設計，後來創科局才派出轄下的物流及供應鏈多元技術研發中心作支援，最終該「陽性申報系統由衛生防護中心於2月25日宣布承認快速測試結果的10天後，才得以推出功能較簡單的申報系統，亦未有使用嚴格的身份認證技術。