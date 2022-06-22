大停電｜幼稚園校長冀電力穩定明日復課　疫情停課太多唔希望再停

元朗朗屏中電電纜橋昨日（21日）起火焚塌，導致元朗、天水圍及屯門大停電，天水圍更有四條屋邨至今早才陸續恢復供電，共14間學校需要停課。停課學校之一、位於天恒邨恒富樓地下的基督教天水圍宣道幼稚園鄧校長表示，今早陸續有大廈恢復供電，但恒富樓卻未有，故無奈宣布停課，約135名學生受影響。她形容今次是突發性意外，各部門都預計不到，希望供電若回復正常，明日（23日）可復課，「始終疫情停課太多，唔希望再停，停少一日得一日。」



▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



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在該校任職逾15年的鄧校長今早表示，對突然大停電感到意外，「無諗過香港會發生呢啲事」，又稱今早一眾師生如常返回學校，但未料大廈仍然停電，故最終無奈宣布停課，並通知家長。她稱約135名學生受影響，其中有1名學生因家庭原因要返校交由老師照顧，其後已由親屬接走，學校亦一直開放，老師協助安撫受事件影響感到徬徨的家長及學童。

她表示，學校在早上10時20分左右恢復電力，但不知道是否後備電，若電力可持續性供應，明日就會復課。她稱過去學校因疫情已停課多次，作為校長不希望再見到停課，停少一日得一日。她亦指幼稚園教學相對彈性，學校利用今日停課，完成星期六上班的工作，例如一些清潔及文書工作等。

問及是否擔心區內電力不穩會再次停電，鄧校長則稱「天災入禍唔擔心得咁多」，並指發生大意外後，相關人員一晚內已復修，已十分盡力，希望社會能多些正面鼓勵。