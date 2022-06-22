回歸25周年｜添馬公園設藝術展　科學館首度參與　設九大藝術品

為慶祝回歸25周年，康文署將舉辦｢藝術@維港｣展覽，科學館及發展商亦參與合作，於維港兩岸設多組藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，冀將藝術及科學融合展現。

其中添馬公園設有九組大型實體藝術品，包括結合飛機翅膀及單車的藝術裝置，市民踩動單車時裝置的翅膀會隨着踏行速度上下拍動。展覽由明日起開始，直至12月中結束。



「藝術@維港」，於維港兩岸設多組戶外藝術裝置作品，以及大屏幕數碼影像，以展現藝術、科學、科技的融合。 項目包括四個展覽，其中「藝術有理」展覽，由賽馬會贊助，於添馬公園展出。

K11推「未來交響樂」 嘉里展示數碼藝術「綻放香港」

另外K11在尖沙咀海濱、梳士巴利花園及星光大道推出「未來交響樂」；嘉里集團在九龍香格里拉及香港嘉里酒店外牆展示數碼藝術「綻放香港」；以及信和集團於尖沙咀中心、帝國中心及中港城設置大屏幕數碼影像「心連心」。

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政府今日向傳媒介紹展覽，特首林鄭月娥亦有到場參觀。她致辭時表示，希望將是次民、商、官合作的精神，在香港落地生根，發揚光大，不再搞一些很「泛政治化」、挑撥離間、抹黑某一方的情況。

科學館︰由科學角度出發欣賞藝術

「藝術有理」展覽是康文署與科學館合作舉辦。科學館總館長陳淑文表示，該館從未舉辦過任何藝術展覽，今次展覽希望由科學角度出發欣賞藝術，將兩者結合，從而推廣科學；但不會長篇大論講述，而是希望市民親身領悟。她續指，展覽明日起開始，截至今年12月中。

科學館總館長陳淑文表示，該館從未舉辦過任何藝術展覽。（黃偉倫攝）

「藝術有理」展覽於添馬公園設有九座大型實體藝術品，其中一項稱為《夢想實驗號》的藝術品，由一對雙層的飛機翅膀及單車裝置組成，市民可以踏單車，翅膀會隨踏行速度上下拍動。藝術團隊表示，有摩打連接翅膀及單車，藝術裝置靈感來自香港上空首航的雙翼飛機，希望市民感受追夢的過程。

跨媒體藝術家黃宏達有三款作品，其中一款稱為《愛回家》，作品外型為綠海龜，靈感來自龜殼的數學結構。他指綠海龜出世後，會離開出生地，尋找棲息地，但最終都會回家。另外，龜殼覆蓋彩色有機玻璃製成的世界地圖，寓意｢關愛地球｣。

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另一項現場藝術品稱為《山水風光》，藝術團隊利用熱能和溫度，創造出不同顏色的氧化金屬花朵，以花海的高低起伏模擬香港的山嶺。團隊表示，隨着天氣變化，例如下雨等，花朵會生銹，呈現不同形態，藉此詮釋花朵隨季節不同而變化。