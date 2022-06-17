智方便｜慶回歸有獎賞　出席活動手機App掃碼儲印花　齊3個換禮品

為慶祝香港回歸25周年，政府資訊科技總監辦公室將推出「智方便」獎賞計劃，市民每出席一個慶回歸活動，就可用「智方便」手機App掃描QR code領取一個電子印花，每儲夠三個印花便可換領回歸25周年紀念品。資科辦指出，計劃至少會持續至今年年底，暫時選定13個慶祝活動，最近一個在下周日、即後日父親節（19日）於荔枝角公園舉行。



政府資訊科技總監辦公室將會推出「智方便」獎賞計劃。（張浩維攝）

紀念品包括可摺疊水樽、冰感毛巾及充電器連筆筒

「智方便」手機App將更新「熱門網上服務」，市民可點擊「慶祝香港特區成立二十五周年─智方便獎賞計劃」，查閱活動時間和地點，參與人士只需在活動當日到場地設有的「智方便」登記站用手機App掃描QR code，即可獲得一個電子印花，每集齊三個可活動現場換領紀念品，分別為充電器連筆筒、可摺疊水樽、冰感毛巾及可摺疊背囊，現場會有工作人員協助市民登記「智方便」。

使用「智方便」手機App掃描QR code可換領一個電子印花，每儲夠三個印花便可換領回歸25周年紀念品。（孔繁栩攝）

暫定13個慶回歸活動有印花 頭炮6.19荔枝角Toy級方程式

資科辦高級系統經理（數碼個人身分）李鳳群指出，獎賞計劃暫時選定13個慶祝活動，於6月至12月期間舉行，未來會因應政府推出更多活動而有所增加，最近一項活動在本月19日於荔枝角公園舉行的「Toy級方程式」，其他活動尚有7月1日天業路公園的「天水樂無窮」、8月7日「全民運動日2022」等。

「智方便」推出至今有140萬人登記

據資科辦數字，「智方便」推出至今有140萬人登記，使用身份認證有1,700萬人次、個人化提示有130萬人次、「填表通」有65萬人次、數碼簽署有20萬人次，當中「康體通」及運輸署牌照服務較受歡迎，使用身份認證人次中有兩成與「康體通」有關，系統目前提供超過210項服務，較預計多六成。

資科辦高級系統經（數碼個人身分）易玉華表示，「智方便」現時有十多間公私營機構應用，未來會擴大應用範圍，現時有超過300個機構參與政府「沙盒」，研究與「智方便」系統對接。