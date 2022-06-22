平機會推短片系列《同一天空下》　借劇中人遭遇讓公眾了解歧視

回歸25周年，平等機會委員會推出「平等機會月」，今日（22日）再宣布將推出《同一天空下》生命短片系列，透過八集短片討論八個與歧視有關的主題，包括殘疾、種疾、餵哺母乳歧視等議題，拍攝工作明日開展，料今年秋季正式推出，並已計劃在社區及學校舉行放映會。



一連八集 料今年秋季推出

平機會今日宣布推出《同一天空下》生命短片系列，系列一連八集，透過獨立故事討論多個與歧視有關的主題，包括殘疾、種疾、餵哺母乳、懷孕及家庭崗位歧視、性騷擾、精神健康及特殊學習需要學生等議題，拍攝工作明日開展，料今年秋季正式推出，並已計劃在社區及學校舉行放映會。

朱崇文：不側重解釋條例 透過人物遭遇打動人心

平機會行政總監（營運）朱崇文表示，平機會過去曾製作以真實個案為藍本的實況劇集，今次以感性戲劇手法製作，不側重解釋條例，想透過展現劇中人物遭遇的種種偏見及歧視，打動人心，令市民深入了解及討論歧視議題。

平機會主席朱敏健同樣表示，相信戲劇比一般宣傳方式有效果，期望短片引起大眾關注遭受歧見的人所遇的困境。他續指，相信現時製作的短片可從感性上打動市民，與以往從理性出發、講述真實個案的實況劇集，兩者可以互補，收得更好的效果。

平機會主席朱敏健指，性別歧視情況近年大有改善，但殘疾歧視仍然有很多。

社會仍有歧視 殘疾歧視未見改善

朱敏健提到，最初為短片選訂題材主要參考現時四條條例的範圍。提到現時社會上的歧視情況，他認為性別歧視情況近年大有改善，但觀乎平機會接獲的投訴，涉懷孕歧視、餵哺母乳歧視、及性騷擾的投訴仍居高不下；另外，殘疾歧視的投訴亦一直是該會接獲最多的投訴。

馬浚偉：八集短片可連貫成電影 冀未來在戲院上映

今次的短片系列由藝人馬浚偉負責監製、編劇及導演，他在記者會上亦特意提到，關注精神健康及有特殊學習需要學童的議題，所以短片亦有談及這兩個議題的部份。他亦透露，八集的短片看似是獨立故事，其實可以連貫成一部電影，期望未來或能在戲院上映。

平機會在發布會上亦首度放映短片系列主題曲《我信》的音樂短片，歌曲由本地視障音樂家李軒作曲、張美賢填詞、並由馬浚偉主唱。而音樂短片的內容以李軒與其太太的故事為主線。