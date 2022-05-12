平機會：每8人有1人曾遭職場性騷擾　不斷發出約會邀請或犯禁

為了解本港的性騷擾情況，平等機會委員會於去年進行研究，包括港人對性騷擾的認知程度、網絡性騷擾及職場性騷擾。當中有六分一受訪者表示曾在網上遭受性騷擾，接近八分之一受訪者指出，在調查前一年內工作時遭到性騷擾，惟甚少受害者會向相關部門作出舉報。逾半受訪者均不清楚原來在對方表明拒絕的情況下，仍然不斷向他們發出約會邀請，令當時人感到不自在及被冒犯，已屬性騷擾的行為。平機會建議僱主應制定清晰的企業性騷擾政策及採取紀律行動。



2021年全港性騷擾調查由平等機會委員會於去年3月22日至6月10日以電話形式進行。平機會成功訪問5027名介乎18至64歲的市民，亦包括在港工作的外籍家庭傭工。（曾鳳婷攝）

2021年全港性騷擾調查由平等機會委員會於去年3月22日至6月10日以電話形式進行，成功訪問5,027名介乎18至64歲的市民，亦包括在港工作的外籍家庭傭工。調查發現受訪者對於性騷擾的認知普遍較高，以100分為滿分的性騷擾認知指數來說，平均獲80.26分，男性受訪者的認知較女性稍低，年齡越小及教育程度較高的受訪者則相對對性騷擾有較高的認知。

調查亦發現，逾半受訪者不清楚原來在購物時，店員在他們面前與其他顧客說有關性的話題或笑話，以及公司有同事在對方表明拒絕的情況下，仍然不斷向他們發出約會邀請，令當時人感到不自在及被冒犯，已屬性騷擾的行為。

網絡性騷擾男性受害者較多

平機會行政總監朱崇文指，以往大眾認為向異性持續發出約會邀請，雖然屢遭拒絕，但也只是追求女性或男性的其中一個手段，「我追女仔／男仔啫，係性騷擾咩？」朱崇文表示，只要對方已多次拒絕及對行為感到不自在，或有旁觀者覺得行為不當，已屬性騷擾的行為，與其他令人不適的騷擾一樣。

平機會行政總監朱崇文指，以往大眾認為向異性持續發出約會邀請，雖然屢遭拒絕，但也只是追求女性或男性的其中一個手段，「我追女仔／男仔啫，係性騷擾咩？」朱崇文表示，只要對方已多次拒絕及對行為感到不自在，或有旁觀者覺得行為不當，已屬性騷擾的行為，與其他令人不適的騷擾一樣。（曾鳳婷攝）

在網絡性騷擾方面，逾九成受訪者有使用網絡，當中有六分之一人表示，在調查前一年內曾在網上遭受性騷擾，而男性遭受性騷擾比女性稍高，越年輕的受訪者亦會較易受到網絡性騷擾。最常見的網上性騷擾形式主要是收到不雅照片或影片、收到有性含意的訊息及向其發出涉及性的言語或有關性的笑話，令被性騷擾者感到被冒犯。

暑期工及實習生受害者多選擇啞忍

在職場性騷擾方面，3,928名在職受訪者中，接近八成之一指出在調查前一年內，在工作時遭到性騷擾，尤其是暑期工及實習生，分別有15%及25.5%曾遭性騷擾，而年輕及女性有較大多機會遭受性騷擾，騷擾者的男女比例為2比1。當中，女性受害人多被職級較高的人性騷擾，而職場上最常見的性騷擾形式為說出有關性的話題或笑話。平機會指，實習生及暑期工或因不是長期工作，為了獲得機構的推薦信，遇到職場性騷擾時，往往都會選擇啞忍，不作出舉報。

不足兩成受害者向相關部門舉報

曾被性騷擾的受訪者中，有近八成曾就最後一次性騷擾事件採取行動，六成人選擇逃避騷擾者，其次是斥責騷擾者，當中僅有近一成五向警方、平機會或上司及其公司內相關部門或管理層作出正式舉報，反映港人遇上職場性騷擾時，受害人均以較被動的行動處理。

在採取行動後，近八成的受訪者指騷擾者停止騷擾行為，惟亦有少部分舉報人出現被視為製造麻煩及被報復或排斥的情況。旁觀者方面，有四成人指出最近一次職場性騷擾被其他人目擊或得悉，惟只有一成個案有第三者介入或作出阻止。2.3%未有遭受性騷擾的受訪者指曾目擊職場性騷擾事件，當中七成人曾介入事件，其餘未有介入事件的受訪者中，接近一半指不知道可以做什麼，三成人則指當時不清楚事件是否構成性騷擾。

平機會建議旁觀者可以多伸出援手介入性騷擾事件，又指出調查揭示當有人採取行動後，騷擾者大多會停止騷擾行為。此外，各大小公司或機構作為僱主應該制定清晰的企業反性騷擾政策，如設立有效的投訴處理機制、採取紀律或適當行動、適時採取改善措施及定期向員工提供加強反性騷擾認知的培訓，讓市民遇到性騷擾事件時，勇於說出自己的情況。在教育方面，院校亦應向學生提供性騷擾認知培訓，如教授應對性騷擾的技巧和知識。