疫苗｜增一人死前兩周曾打針　13歲少年打復必泰後兩日疑心肌炎

政府今日（22日）表示，截至周日（19日）的過去一周，衞生署共接獲31宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一宗屬曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名84歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，亦有一宗涉及一名13歲少年，接種復必泰兩日後疑心肌炎或心包炎。



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截至6月19日過去一星期，衞生署共接獲31宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，以及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

過去一星期，衞生署接獲一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎報告，個案涉及一名13歲少年，接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。另有一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名84歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

本港市民已合共接種了約1 754萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約673萬名，當中包括93.8%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7690宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04 %。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括113宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11個案與疫苗接種沒有關聯，其餘29宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。