陳恒鑌倡隔離設施改供返內地人士先檢疫　疫情劇變再改回原本用途

疫情仍然持續，香港與內地免檢疫通關無期。民建聯立法會議員陳恒鑌今日（21日）表示，現時港人返內地進行檢疫的健康驛站一房難求，建議善用已興建的隔離設施成為「在港驛站」，例如啟德方艙醫院、竹篙灣隔離設施，讓要返回內地的市民可先在港檢疫七日，再由巴士閉環式送過關辦理手續入境。



他建議政府可撥出隔離設施中1.2萬張床位作「在港驛站」用途，如本港疫情劇變，亦可改回作確診者隔離用途。



▼2月27日 青衣方艙醫院興建進度▼



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陳恒鑌今日在港台節目《千禧年代》中指，現時港人返回內地非常困難，每日健康驛站每七日開放預約，但每次只得一千多間房，「有朋友一登入16秒內已預訂唔到，點會夠需要返去人數？」他指現時甚至出現炒黃牛情況，故建議利用設獨立廁所的竹篙灣檢疫中心，供港人返回內地前作閉環住宿，每日進行檢測。

政府亦可向入住人士收回成本 料「幾百蚊日已搞掂」

他指當局可預留4,000床位供緊急回內地市民，8,000床位則予一般市民預約，其餘則作備用，以防本港疫情惡化。他又指，如發現有確診則可安排相關人士在港就醫，政府亦可向入住人士收回成本，料「幾百蚊日已搞掂」。陳又強調，現時本港檢疫設施非常多，包括青衣、洪水橋區及未使用過的河套區亦設方艙醫院，如疫情嚴峻可供市民隔離。

▼2月27日 啟德郵輪碼頭方艙醫院興建進度▼



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跨境巴士人手充足 司機亦可在驛站輪班入住

陳恒鑌認為，相關設施是由中央援建，而用途則由港府決定，希望新政府可同內地商討有關做法，並與內地相關部門研究，希望可以與澳門赴內地的檢疫情況看齊。他表示，曾與同內地官員傾談，亦認為值得推動。

至於巴士職員方面，他建議司機亦可在驛站輪班入住，將返回內地人士送過關後，休息七日。他認為現時跨境巴士全部暫停，人手足夠：「跨境車司機全部無工開，起碼可以令佢哋有返工開先」。