澳門爆疫︱急增至110人染疫　下午5時起禁堂食　關閉戲院、髮型屋

澳門爆發新冠疫情，當地感染應變協調中心今日（23日）公布，累計110名核酸陽性個案。經流行病學調查，正跟進4109人，當中554為密切接觸者。



澳門行政長官賀一誠作出批示，指為防止病毒傳播，自今午5時起，停止所有的餐廳、飲料場所及飲食場所向公眾提供在有關場地內進食及飲用飲品的服務，外賣服務除外，同時關閉所有電影院、劇院、按摩院、美容院、卡拉OK、酒吧、夜總會、理髮店及泳池等設施。



澳門行政長官賀一誠作出批示，自6月23日下午5時起，停止堂食，同時關閉所有電影院、酒吧、夜總會、理髮店及泳池等設施。（澳門新聞局）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日早上9時 ，合共有110名核酸陽性個案。中心透過流行病學調查，共跟進 4,109人，其中密切接觸者 554人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）2,496人，次密切接觸者 279人，一般接觸者 108 人，陪同人員562人，流行病學調查工作仍在進行中，

因應疫情轉變，澳門行政長官賀一誠將於下午2時半，在政府總部就最新疫情召開記者會。此前，澳門政府已宣布，全澳今日早上 9時起開展新一輪全民核酸檢測，持續39小時，希望周六（25日）早上 9時有全部結果。澳門教青局亦宣佈，提早結束2021/2022學年。

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