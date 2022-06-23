疫情．6.23︱屯門卓爾居海港酒家爆疫　26名顧客疑染BA.2.12.1

確診個案持續上升，本港連續9日破千宗，今日（23日）新增1650宗確診個案，包括128宗輸入。新增1宗死亡個案。學校呈報172宗，聖若瑟英文小學 6C班過去7日有3宗個案，此班別建議要停課。



澳門確診數字亦持續向上，全澳今日（23日）早上9時起至周五（24日）開展新一輪全民核酸檢測，希望周六（25日）早上9時有全部結果，而澳門應變協調中心最新表示，截至今早9時 ，合共有110名核酸陽性個案，澳門今午5時起禁堂食，並關閉戲院及健身室等場所。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，最新顯示仍在高位，一患者傳給約兩人。（港大醫學院圖片）

【18:30】澳門爆發新冠疫情，當地感染應變協調中心今午（23日）公布，累計110名核酸結果陽性的個案，包括73女、37男，包括一名醫護人員確診。據流行病學調查，110宗個案，有8人未歸入群組，其他個案暫分成五個群組，當中有四個群組有關連。應變協調中心亦宣布，明日（24日）上午6時起停用北安臨時檢疫站，並啟動位於澳門蛋的方艙醫院C館。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

+ 119

【20:30】由於印度航空營運於六月二十一日由印度新德里飛抵香港的航班（AI314）經抵港檢測呈陽性的乘客數目達至相關指定條件，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止印度航空營運的客機在六月二十三日至二十七日期間從新德里着陸香港。

▼6月23日 澳門禁晚市堂食首日▼



+ 8

【20:20】發展局發言人表示，發展局常任秘書長（工務）劉俊傑核酸檢測結果為陽性確診染疫，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。劉俊傑其妻子早前已確診，因此由六月十九日起按衞生防護中心指引進行檢疫，並一直在家工作。他最近一次上班日期為六月十七日。

【19:35】政府發言人公布，政制及內地事務局局長曾國衞、行政長官辦公室主任陳國基確診2019冠狀病毒病，正按衞生署衞生防護中心指引隔離。

發言人指，曾國衞和陳國基最近一次上班日期分別為6月22日和6月20日，工作時有佩戴口罩，每日進行快速抗原檢測並取得陰性結果，最近沒有外遊紀錄。

曾國衞的妻子海關關長何珮珊的核酸檢測結果為陰性，但經衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。陳國基的妻子早前已確診2019冠狀病毒病，因此由6月21日起按衞生防護中心指引進行檢疫。

政制及內地事務局和行政長官辦公室會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

【18:00】政府宣布，筲箕灣耀東邨耀貴樓須圍封檢測，所有受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。當局目標明日上午約十時完成此行動。政府要求受檢人士於今日晚上十一時前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。「受限區域」內，14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將毋須於強制檢測行動中接受檢測。

【17:00】疫情持續，政府今日（23日）表示，北區和觀塘區多幢大廈污水檢測呈陽性，顯示有關地區的處所可能有隱性患者存在，包括上水御皇庭、粉嶺御庭軒、觀塘安達邨、曉麗苑等，將會向涉及的16個屋苑的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速測試套裝。

【16:57】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，手上是BA.5個案，是否BA.5.1要問微生物學專家，要再分，當時不知澳門個案分類，無刻意留意，但根據世衞及其他國家資料，BA.5、BA.4、BA.2.12.1都是Omicron，傳播力快，相比BA.2.2及BA.1，嚴重及死亡或再感染都無比其他Omicron犀利，主要是傳播力快

【16:45】張竹君指，BA.2.12.1本地個案有38宗與之前群組個案有關，家人正在家檢疫，包括：

-4宗同之前基灣小學已知個案有關，初步分析係BA.2.12.1，包括2個家人

-有一家三口住大坑西村民安樓，未有源頭

-昨日基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心有1個工作人員確診，病毒株都懷疑BA.2.12.1，未有相關個案

5個無源頭：

-屯門富泰邨均泰樓、石圍角邨石蘭樓、葵涌浩景台4座、田心村、馬鞍山迎海．駿岸

-25宗個案懷疑與食肆有關，包括24客人及一個家人，海港酒家(屯門石排頭徑卓爾居312號店)，6月16日晚上約6點後食飯，6月18日至20日之間發病，後來檢測陽性

-昨日有兩宗懷疑個案住大興村興泰樓，都曾在同一食肆時段食飯，現時有26客及1名緊密接觸，正到現場了解情況，相關食肆顧客要強檢

張竹君表示本港有BA.5分類未知澳門目前爆疫的BA.5.1情況。右為何婉霞。(馬煒傑攝)

【16:36】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港新增1650宗確診個案，繼續「破千」，其中本地個案達1522宗，輸入個案則有128宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，近期感染病人雖然增加，病情全部比較輕微及穩定，入院數目較數星期前有輕微上升，但要入住隔離病房、嚴重、危殆個案未見大升，整體維持平穩。

【14:53】澳門政府表示，因為今次病毒特性，感染速度快，但傳播時間較短，將修訂防疫措施，包括要有兩個或以上的病患出現，才會設為紅碼區，管控時間亦減至五天。

【14:40】澳門行政長官賀一誠今午在記者會上表示，確診個案達110宗，疫情形勢比以往更複雜，會以最快速度防止疫情擴散，「從細、從嚴」控制疫情。目前疫情仍在可控範圍，物資供應穩定，市民不需急於購買。現時發現的病毒株為BA.5.1，並非內地流行，屬英美流行病毒株，追尋源頭有困難，現時在不同方面，包括會否是冷凍食物傳入等追蹤源頭。

【14:02】為防止新冠病毒的傳播風險，澳門宣佈今午（23日）5時起，關閉特定場所設施，餐飲場所停止堂食，只可外賣。

澳門今日下午5時起：

-關閉所有的電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店及向公眾開放的泳池

-停止所有的餐廳、飲料場所及飲食場所向公眾提供在有關場地內進食及飲用飲品的服務，但不妨礙外賣服務的提供

-市政署已暫停開放轄下公園及休憩區、自由波地、各區活動中心、室內設施及展覽場館等相關設施，體育局亦已暫停開放轄下所有體育設施

【13:13】新冠疫情下，學校停課長達近450天，學童生活及飲食規律被打亂，衍生肥胖問題。中大醫學院兒科學系與香港兒科基金上月至本月中，訪問1,439名幼稚園至小學學童家長，發現疫情期間兒童超重或肥胖比率上升1.8倍；當中屬「高小」的9至13歲兒童肥胖比率由疫情前7%增至24%，即10個高小學童中，2.4人屬超重或肥胖。

（中大提供）

【13:11】第二期消費券8月初派發，今日（23日）開始予市民申請轉會或作新登記。其中一間今起運作、位於旺角始創中心的臨時服務中心，到場查詢市民以新登記為主，亦有少量欲轉會市民到場尋求協助。

▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



【11:30】澳門應變協調中心表示，截至今早9時 ，合共有110名核酸陽性個案，透過流行病學調查，當局正跟進 4,109人，其中密切接觸者 554人，非核心密切接觸者2,496人，次密切接觸者 279人，一般接觸者 108 人，陪同人員562人。

【11:10】澳門今早9時起展第二輪全民核檢，個別檢測站輪候人數超過 300人，輪候時間料超過 1小時，期間有輪候人士疑不適倒地，需要工作人員協助。

【11:01】候任特首李家超接受《南華早報》專訪時表示，即使短期內與內地通關未必那麼容易實現，也可研究一些臨時措施減少外地來港人士的不便，例如容許居家隔離或縮短在指定酒店的檢疫日數。

【10:59】食物及衛生局長陳肇始即將卸任，昨日（22日）見記者其間亦多次哽咽，但未有回應政府是否抗疫不力，個人需否為第五波疫情負責，以及會否向市民道歉等問題。港大感染及傳染病中心總監何栢良評價本屆政府抗疫表現，認為陳肇始是護士出身，在掌握疫情資訊及指揮上較慢及不到位，造成第五波疫情期間傷亡慘重。

【08:47】屯門美樂花園第十座今早完成圍封強檢，其間約530人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。

【07:00】【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】政府將於8月初派發第二階段消費券，明日（23日）開放合資格市民轉會或新登記，為期一個月。今次消費券將新增兩間營辦商，即PayMe及BoC Pay，同時，是次登記亦包括新符合資格及轉會人士；並新加入領取條件，例如已移民者及「有意圖永久離港者」不獲派發消費券，因此今輪消費券較過往複雜。

《香港01》為讀者整理轉會及不轉會的注意事項，並列出8個臨時服務中心的地址，以及八達通的常見問題，包括實體八達通卡已遺失、失效及退回的解決方法、轉用樂悠卡領券等。

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



+ 2

+ 6

▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



+ 1

▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



+ 3

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼

