澳門爆疫︱全民檢測21個陽性樣本　涉15採樣站　正進行單樣檢測

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今午（21日）公布，全民核酸檢測中發現21個10混1樣本呈陽性。應變協調中心於晚上再公布21個採樣地點及時間，並提醒曾於同一時段身處同一站點的人士，應留意自身健康情況，如有擔憂可做快測或在網上預約再進行一次核酸檢測。



另外，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，均於明日、即6月22日至24日繼續暫停對外服務，但網上銀行、手機銀行及自動櫃員機等服務則維持正常服務。



▼2021年8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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應變協調中心今日晚上公布，全民核酸檢測中發現21個10混1樣本呈陽性，所涉的採樣地點及時間，並表示現在正進行單樣檢測中。發現陽性樣本的採樣地點共15個，部分樣本站在兩三個昤間採集的樣本呈陽性，包括威尼斯人展覽館A、B、C館檢測站、勞校中學附屬幼稚園檢測站、及婦聯綜合服務大樓檢測站。

應變協調中心呼籲，在上述時間及地點輪候採樣的居民無需擔心，做好自我健康管理，如有症狀就應即時向當局求助；如有擔憂，則可今日先做全民快測時再做一次，居民亦可在網上預約免費核酸檢測。

銀行及保險機構 明起繼續暫停對外服務

另外，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，將按應變協調中心指示，於明日、即6月22日至24日繼續暫停對外服務，但澳門銀行的網上銀行、手機銀行及自動櫃員機等將維持正常服務。而涉及業務的存款、貸款及結算到期日將順延至下一個工作天。