澳門爆疫︱71人確診　明再推全民檢測　非高等學校提前結束學年

疫情持續升溫，澳門政府今日（22日）公佈，明日（23日）將再推全民核酸檢測，截至今午三時，澳門陽性個案累計71宗，涉51女20男。澳門應變協調中心指，明日早上9時起至後日（24日）零時為全澳門市民進行核酸檢測。中心呼籲，若重點區域和重點人群在今日完成了核酸檢測，則建議預約後日進行檢測檢，以增加發現病例的機會。



另外，澳門教育局宣布，鑒於臨近學期結束，非高等學校將提前結束學年。至於高等學校已全面停止面授，尚未結束授課課程的學校，需以網上形式授課。



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澳門應變協調中心指，截至今午三時，陽性個案增至71例，包括51女20男，年齡介乎8個月至89歲。24人有症狀，列為確診個案；47人暫時無症狀，列為無症狀感染者。

現時個案分別涉及三個群組，其中一個為艷麗大廈外僱群組，涉及36人。另一群組為達昌大廈涉26人；黑沙環「添豐乾洗有限公司」群組2人。另有7人的流行病學調查仍在進行中。初步調查發現，第一個及二個群組有關聯，第三個群組未發現有流行病學聯繫。

應變協調中心指，將於明日（23日）早上9時起至後日（24日）零時為全澳門市民進行核酸檢測。所有在澳人士必須參與全民核檢，不設豁免檢測期。

市民須帶備身份證明正本、預約碼及健康碼截圖，前往53個核酸檢測站接受檢測。黃碼人士仍可前往檢測站採樣，紅碼人士須到指定地點採樣。所有市民必須先預約，中心每小時將發佈四次輪候資訊，具體安排將稍後在新聞稿公布。

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該中心又呼籲，若重點區域和重點人群在今日完成了核酸檢測，則建議預約後日才進行檢測，以增加發現病例的機會。此外，每名市民在進行新一輪全民核檢時，也會獲發兩盒抗原檢測套裝。

另外，澳門教青局宣布，鑒於臨近學期結束，非高等學校普遍完成大部份課程，將提前結束學年，建議利用學生已有的學習表現，作為學年評核的依據。至於高等學校已全面停止面授，尚未結束授課課程的學校，需以網上形式授課。當局會向發出操作指引，令學校得以彈性處理。

對於為何核酸及快測做完又做？中心表示，每項工作皆事出有因，強調希望盡早發現個案隔離，達至檢測比病毒傳播更快，以截斷傳播，並控制疫情。