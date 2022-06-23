香港國際機場首跌出全球最佳十大　排名20位遭廣州白雲機場爬頭

曾榮獲「全球最佳機場」的香港國際機場，近年排名節節下降。國際專業航空運輸研究機構Skytrax最新出爐的2022年全球百大最佳機場排名，香港機場首次跌出十大，連降10級排至第20位，排名比排第18位的廣州白雲機場更低。至於全球最佳三甲，依次為卡塔爾多哈哈馬德機場、日本東京羽田機場及新加坡樟宜機場。



新冠疫情下，香港機場人流大減。（資料圖片／歐嘉樂攝）

Skytrax日前公布2022年全球百大機場排名，香港國際機場排名首次十大不入，由去年的第10位，下降至第20位，連跌10級，更遭排第18位的廣州白雲機場「爬頭」。翻查資料，廣州白雲機場去年排名第14位，今年排名亦跌4級。

根據Skytrax紀錄，香港機場曾經在2011年登上「世一」，過去10年間大多在第3至第6位之間徘徊，至去年下滑至第10位，今年排第20位再創歷來最差排名紀錄。

至於2022年的全球十大最佳機場排名，卡塔爾多哈哈馬德國際機場、日本東京羽田機場、新加坡樟宜機場蟬聯首三位，其餘依次為東京成田機場、韓國首爾仁川機場、法國巴黎戴高樂機場、德國慕尼黑機場、土耳其伊斯坦堡機場、瑞士蘇黎世機場及日本關西機場。