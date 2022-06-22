機場FedEx職員染BA.4或BA.5　傳染期訪兩食肆　四地點需強檢

撰文：陳栢麟
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本港疫情連續八日確診數字破千宗並呈上升趨勢。衞生防護中心今日（22日）公布，新增1,447宗確診個案，本地個案佔1,323宗，並新增一宗死亡個案。本地個案中有7宗疑涉及變種病毒Omicron分支BA.2.12.1，其中五宗源頭不明個案涉及三個地點，包括全·城滙7座、港灣豪庭7座及屯門大興邨興泰樓。

另有一宗疑本地感染變種病毒BA.4或BA.5個案，患者為機場FedEx Express員工，主要於亞洲空運中心工作及停機坪工作，所屬單位、同住人士及傳染期到過的食肆需強檢，包括亞州空運中心食堂、青衣賓墟冰室、屯門嘉才里居所。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增1,447宗確診，包括1,323本地個案，當中有583接核酸陽性個案、740快速測試陽性並以核酸復檢確診個案；餘下124列輸個案。

▼6月21日晚　元朗、天水圍大電停▼

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根據病毒全基因分析結果，今日有一宗涉及亞型變異病毒株BA.4或BA.5的個案，張竹君稱，患者於機場FedEx Express工作，主要在亞洲空運中心辦公室上班，亦會到停機坪巡查，因屬高危群組需每天快測，於6月18日核酸檢測陽性，CT值為27至28，其他同事檢測結果暫時陰性。

▼6月21日　筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼

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張指，患者主要處理停機坪貨件，因無外遊記錄，故列作本地個案，至於是BA.4或是BA.5，需留待全基因分析結果，所屬工作地點、傳染期到過的食肆、同住家人都需進行強檢，包括於本月16、17、18日曾到過亞州空運中心食堂的泛亞食堂、本月18日早上約10時到過青衣賓墟冰室、以及位於屯門嘉才里的住所。

另外，同日新增七宗懷疑本地BA.2.12.1個案，兩宗與之前群組相關，家人正在家檢疫，地點包括順利紀律部隊宿舍及藍灣半島；亦有五宗無源頭個案，分別是全·城滙7座一名25歲男子、港灣豪庭7座兩名分別48歲及79歲女子、大興邨興泰樓一名6歲女童及57歲男子。

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