內地考DSE｜學友社料影響港生摘星　深圳培僑：具備條件做考場

撰文：何瑞芬
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考評局修訂DSE考試規則，內地合資格港人子弟學校經批准後，可於2024年提供考試場地，除英文口試及實習試外，內地考生可在內地考主科及選修科。內地港人子弟學校、深圳香港培僑書院龍華信義學校副校長王惠成接受《香港01》訪問時，稱欣喜有關消息，該校去年9月開辦第一屆DSE班，約74名學生將於2024年應考DSE，相信學校具備一切條件成為考場，希望教育局可承認該校為正式香港注冊學校，讓學生能經本地生JUPAS入學。

學友社學生輔導顧問吳寶城則認為，有關安排對本地生影響不大，因相信內地報考人數不會因考場便利而大增，而目前DSE用水平參照方式評分，只有評5*至5**時會以俗稱「拉CURVE」方式按比例評分，又估計內地考生在數學及理科較有優勢，該兩科競爭會較激烈。

深圳香港培僑書院龍華信義學校。
DSE｜2024年接納境外學校報考　考生除英文口試外可在內地應考

深圳培僑信義學校副校長王惠成表示，該校自去年9月開辦兩班DSE班，合計約有74名學生，他們將於2024年應考DSE。他稱校方在開班半年前已跟香港教育局及考評局反映，政府雖鼓勵在大灣區辦學，但政策並未配合學生在內地考DSE事宜，疫情下考生跨境考試更是困難重重，故當時力爭在內地辦考場考DSE，欣喜當局有所回應。

培僑信義副校長：具條件成考場　師資勝任考務工作

他表示，目前考評局未有具體詳情，包括如何申請成為考場，但校方會主動申請，並強調有信心能滿足成為考場的條件。他稱學校得到深圳教育當局批准開辦DSE課程，為香港課程特設團隊，其師資亦全獲香港教育局批准可教DSE課程，相信能勝任監考及相關考務工作，場地硬件亦較香港不少學校更好。

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學生多為隨家長到大灣區　冀認可為在校本地生

王惠成又指出，該校DSE班學生均持香港身份證，大部份為遷往大灣區工作的家庭，相信有關措施亦可便利將來跟隨家長移居大灣區的學生。不過，他指現時內地DSE生並非正式的在校本地生，需用自修生或「NON-JUPAS」方式入讀本地大學，故希望教育局可承認學校為香港認可學校，屆時學生就被認可為在校本地生。

學友社：影響無相像中大

至於新規則下會否衝擊本地考生？學友社學生輔導顧問吳寶城認為，影響無想像般大，因以前亦會有內地生到香港應考DSE，但相對較麻煩，要跨境安排住宿及交通等，相信不會有大量內地生因考場便利而轉跑道考DSE。他預料未來內地DSE生可能會增加，但增加多少要視乎港人子弟學生數量。

學友社學生輔導顧問吳寶城。（資料圖片/黃舒慧攝）

僅「評星」可能有影響　料數理科競爭相對劇烈

他又指，目前DSE以水平參照方式評第1至第5級，只有「評星」時才會以俗稱「拉CURVE」方式按比例評分，「會影響摘星，但數字少上加少，可能多10個人考5*先會影響一個人考5**」，又認為因內地小學及初中教程不同，預料數學及理科競爭相對劇烈些，文科、尤其地理等，因教學例子不一，料影響不大。

「JUPAS」唔同隊

吳寶城補充，現時內地考生與本地考生在「JUPAS」屬「兩條唔同隊」，故預計對本地學生入大學競爭不會太大。

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