社交限制鬆綁酒店急補新血　大學畢業生搵工信心爆棚：無講到咁難

第五波疫情影響失業率攀升，隨著疫情放緩，社交距離措施放寬，勞動市場見復蘇苗頭。基督教勵行會今日（8日）舉行招聘會，提供1,400個職位空缺。有酒店業界稱，疫情放緩，酒店內餐廳復業且營業時間及每檯人數上限放寬，將陸續招聘前線員工。



有到場的應屆大學畢業生指，由於對本科行業不感興趣，故偕同友人出席招聘會擴闊眼界：「咩都睇吓，咩都試吓直言目標是希望獲日資公司聘用。」亦有年近六旬、失業半年的男子憂慮，年齡是求職最大障礙，因此甚麼工作也願意一試。



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其中一間在招聘會提供職位公司、香港九龍東皇冠假日酒店人力資源經理李志文向表示，疫情其間業界流失不少人手，近期疫情放緩，酒店內餐廳復業，客房部及餐飲部亦開始增聘人手，預期聘用20人以上。他雖然希望能聘請新血入行，但也要視乎市場供應，中年入行人士也有一定潛力。

應屆大學畢業生希望獲日資公司聘用

應屆大學畢業生梁小姐表示，大學讀物流運輸相關科目，但由於對本科相關行業不感興趣，故與友人出席招聘會，希望擴闊眼界，「咩都睇吓，咩都試吓」。對於疫下搵工難度，她認為「無講到咁難」，又強調是視乎行業，由於曾經於日資公司擔任客務人員，目標是希望獲日資公司聘用。

失業半年冀找保安工作 56歲不想被逼退休：要諗點過日子

56歲的王先生原本從事貿易及製造業，去年底起失業，坦言年紀大搵工相對難：「已經無乜揀擇都未搵到。」今次招聘會，他希望應徵保安，因最近獲得相關證書：「又未年紀大到退休，都驚（退休）好無聊，每日除咗做家務，要諗點過日子。」因此，希望能力範圍以內尋找工作，例如體力勞動的工種。

應該中學文憑試DSE考生、19歲的何先生亦偕同兩位同學到會場，目標以兼職為主，邊賺取工作經驗邊等候放榜，而因屋企經濟環境較差，沒有電腦，若果從事文員之類需要運用電腦的工作會較「輸蝕」。