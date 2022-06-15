英國文化協會註冊錯誤未為考生報考劍橋入學試　考生母：前途被毀

英國文化協會發生人為失誤，收取考試費用後未為一名考生報考劍橋入學試Sixth Term Examination Paper的考試，直到考生於開考當日被告知不在應考名單當中並不能應考，才發現原來英國文化協會未為他報考，劍橋大學亦以不在名單亦拒絕讓他臨時應考。考生的母親表示，本打算透過報考A-Level及STEP以升讀英國劍橋大學數學系，未能應考STEP即很大機會不能入讀該科目，直言兒子「前途盡毀」。



英國文化協會表示，該考生由於協會方發生註冊錯誤而不幸地無法參加考試，對今次的疏忽深表遺憾，亦對考生與其母親深表歉意，現已全額退考試申請費用，並正為該考生尋找可以替代的考試方案。



STEP試為報讀劍橋大學數學本科必需試

Sixth Term Examination Paper（STEP）是由英國劍橋大學考試委員會下的一個數學入學考試，是申請劍橋大學等數學本科專業時必須要的一個數學附加考試，而香港的STEP則通常透過英國文化協會舉辦。

到試場始知不在考生名單中

伍太表示，兒子本打算透過報考A-Level及STEP以升讀英國劍橋大學數學系，他於5月時透過英國文化協會報考今屆的STEP考試，但在開考日（6月9日）到考場時，卻被告知不在應考名單當中，不能參與考試。

事件對他們的打擊相當大，伍太指她們對考試籌備已久，應考亦是他升讀心儀劍橋大學數學系一個必要的考試，不能應考對升學上會有很大影響，兒子可謂「前途盡毀」。

數學成績佳全心考STEP 今年無報考DSE

伍太表示，兒子在數學方面一向成績優異，曾參與多個數學比賽並取得佳績，當中包括今年於IMMC國際數學建模挑戰賽（中華區）取得特等獎，又在國際聯校學科評估及比賽數學科中取得高級榮譽的成績，更曾收到中文大學數學系的獎學金。因全心應考A-Level及STEP，所以並沒有報考DSE，未能透過大學聯聯JUPAS報讀本地大學。

英國文化協會認註冊錯誤 深表遺憾及歉意

英國文化協會查詢，發言人表示，由英國劍橋大學考試委員會提供的STEP於6月9日在香港試場舉行，該考生由於協會方發生註冊錯誤而不幸地無法參加考試，協會對今次的疏忽深表遺憾，並對考生與其母親造成的挫敗感深表歉意，協會現已全額退考試申請費用，並為該考生尋找可以替代的考試方案。伍太則表示協會曾聯絡她，指高層正在幫忙，可免費考一次雅思及其他考試。