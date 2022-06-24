兒童染疫｜港大研究：變種BA.2攻擊神經中樞　病死率高流感1.7倍

港大團隊研究發現，本港11歲或以下兒童感染新冠變異病毒株Omicron BA.2後，死亡、須接受深切治療及出現神經系統併發症比例，較感染流感及副流感病毒高。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（24日）在港台《千禧年代》表示，Omicron BA.2在兒童身上能夠引起更多針對神經系統的併發症，不只影響呼吸道，更會攻擊神經中樞系統，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。



▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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兒童染BA.2 死亡、入PICU及神經系統併發症率較流感高

港大團隊分析1,144名在今年2月5至28日感染Omicron BA.2的11歲以下住院兒童，對比2015年至2019年間32,212名感染流感，以及16,423名感染副流感病毒的住院兒童，發現感染BA.2病死率為流感及副流感2.7及4.7倍，而入住兒童深切治療部比例則為2.1及1.2倍。至於感染Omicron BA.2兒童，出現神經系統併發症比例，亦為流感和副流感1.6及1.9倍，出現嘶哮症比例則為流感的兩倍。

港大關日華：不只影響呼吸道 可致急性壞死性腦炎

關日華指出，Omicron BA.2相對原始新冠病毒，在兒童身上引致更多針對神經系統的併發症，包括抽筋、癲癇甚至急性壞死性腦炎，不只是影響呼吸道，還會攻擊神經中樞系統。

幼童嘶哮、高燒、抽筋逾30分鐘應立即送院

他提醒，近日發現染疫兒童入院個案增加，如家長發現幼童出現上呼吸道嚴重感染病徵，例如嘶哮症（即喉嚨出現喘鳴聲音）、高燒、抽筋持續超過30分鐘，均屬急性併發症病徵，應立即送院。即使是康復者，他建議觀察兩至六星期後有否出現兒童多系統發炎綜合症。

3至11歲兒童接種率只有75% 籲家長讓子女打疫苗

他又指，是次研究對象大部分沒有或未完成接種疫苗，現時3至11歲兒童疫苗接種率只有75%，情況不理想，鼓勵家長讓子女接種疫苗，預防急性併發症。