腸易激綜合症｜港大研究指心理壓力　有患者去商場先確認廁所位置

不少香港人每當緊張時便感到腹痛或腹瀉，港大今日（10日）研究指出，有可能源於情緒困擾、壓力等引起的「腸易激綜合症」。除了藥物外，可透過催眠治療，舒緩症狀。

李先生分享自小因成長背景而自信心不足，每逢考試日子腹部容易感到不適，即使畢業了多年，腹部不適問題仍存在，「試過一日要去兩、三次廁所、每次去商場要搵定洗手間位置。」他自六年前參加融和式催眠治療，解決心中不安感的根源問題，腹部不適及腹瀉問題從此改變。



(左起）港大社會工作及社會行政學系客席助理教授鄧國永、港大社會工作及社會行政學系榮譽講師尹婉萍，及港大社會工作學學士課程總監吳兆文今發布研究，指出融和式催眠治療有效舒緩腸易激綜合症。（梁思行攝）

約7%市民患腸易激綜合症

港大社會工作學學士課程總監吳兆文指，「腸易激綜合症」發病原因不明，或與腸胃疾病、先天腸胃敏感、長期壓力或精神緊張有關。出現腸抽筋、腹痛、肚脹等症狀，本港亦有約7%港人患上此病。

負責研究項目的港大社會工作及社會行政學系博士尹婉萍表示，2017年起開始以催眠方式為腸易激患者進行治療進行臨床研究計畫。

患者接受融和式催眠改善幅度較大

144位被診斷為腸易激綜合症的參加者事前均有接受過藥物治療，惟情況未能改善。隨後參加者被隨機分配到3組治療：融和式、傳統式治療、及接受資訊講座式的治療。

尹婉萍表示，研究結果反映，顯出3個小組參加者在徵狀上均有即時明顯改善；而3個月後，2組催眠治療小組亦有持續性效果，其中融和式催眠較傳統小組持續改善幅度較大；但接受資訊講座治療的參加者卻有反彈情況出現，比接受實驗前表現更差。 港大社會工作及社會行政學系客席助理教授鄧國永續補充，有不少患者對病情資訊了解接收得逾多，反而更緊張。

有患者中學時一到考試日子便異常緊張

今年50多歲的李先生自中學時已出現「腸易激綜合症」徵狀，每逢考試日子便異常緊張，而一天大便兩至三次，外出時第一時間便是到商場確認廁所位置。

李先生其後偶然發現自己出現腸易激綜合症的症狀而參加研究。透過融和式催眠治療後，才發現源於兒時學業成績經常受到比較，因而對自己不自信。自稱不喜愛讀書的他，成年後竟取得三個碩士學位。「潛意識以為要透過不斷讀書先可以overcome（克服）心理嘅不適。治療完會識得Relax（放鬆）一啲，做多啲自己有興趣嘅事。」他指至今六年已再無出現過腸易激徵狀。