港大研發無創微波高溫熱療技術　可助恢復抗生素治療大腸桿菌

多重耐藥性大腸桿菌被世衞界定為需要優先處理的三種病原體之一，因為該病菌可抵抗大部份臨床認可的抗生素，使治療低效甚至無效化。

港大醫學院最近硏發出一種無創式微波高溫熱療技術，成功恢復失效的傳統抗生素對付多重耐藥性大腸桿菌引起的深層組織感染，可應用於尿道炎或腹膜炎等治療。



動物尿道感染模型。（港大提供）

研究是由港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授楊偉國教授領導，並與北京大學和河北工業大學的團隊合作完成。

研究團隊發現，在受感染的原位加熱約攝氏50度，並持續10分鐘左右，多重耐藥性大腸桿菌內的三道耐藥屏障會被瓦解，這時只要通過傳統的抗生素介入，足以將耐藥性細菌殺滅，且不會對正常組織產生不良影響。

動物腹膜感染模型。（港大提供）

研究團隊對此設計了一種新型、對微波產生反應的發熱微球，該微球是由美國食品藥品監督管理局認可的聚乳酸-羥基乙酸 （PLGA）製作而成。微球在微波信號的刺激下，可對感染部位產生微熱，這時那三道耐藥屏障已經被瓦解了。將微球載入傳統抗生素，如β-內醯胺氨基糖苷和四環素類抗生素等，同時採用原位微波高溫熱療方法及抗生素治療，就能有效清除深度組織的細菌感染。此等協同式抗菌治療方案，已於動物中的尿道感染和腹膜感染模型上證實有效。

楊偉國表示，在未來的進一步研究中，團隊也會考慮將抗腫瘤藥物與是項治療策略結合，以治療癌症患者術後出現細菌感染的情況。

相關研究成果已於《先進功能材料》（Advanced Functional Materials） 發表。