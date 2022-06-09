港大醫學院研肝癌新治療方法　剔除基因EHD2有效抑制肝癌細胞生長

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院病理學系研究團隊發現了肝癌細胞的一種新陳代謝途徑，當中肝癌細胞可利用一種名為巨胞飲（macropinocytosis）的細胞內吞過程，即透過吞噬細胞外蛋白作燃料，以支持肝癌細胞在缺氧條件下無限生長，而研究結果顯示，針對巨胞飲作用通路作為治療方向，或可有效抑制肝癌細胞癌。



缺氧誘導因子抑制劑Digoxin或巨胞飲抑制劑IPA-3，均在小鼠肝癌細胞模型中成功抑制腫瘤生長超過50%。（港大醫學院提供）

肝癌是香港第五大常見癌症及第三大致命癌症，而肝細胞癌通過穩定一種稱為缺氧誘導因子-1的轉錄因子，令肝癌細胞在缺氧條件下有高適應性和抗壓力。港大醫學院研究團隊發現了由缺氧誘導因子-1調節的一種基因EHD2，可通過巨胞飲的代謝程序，促進肝癌細胞適應缺氧並繼續生長，而針對巨胞飲作用通路作為治療方向，或可有效抑制肝細胞癌。

抑制巨胞飲作用或為治療肝細胞癌之可行方法

研究團隊在動物實驗中發現，在小鼠內剔除EHD2基因，可有效抑制肝細胞癌生長。缺氧誘導因子抑制劑Digoxin或巨胞飲抑制劑IPA-3，均在小鼠肝癌細胞模型中成功抑制腫瘤生長超過50%，EHD2基因在約四成肝細胞癌患者中顯著過度表達至少兩倍以上，故此研究團隊認為研究揭示了一個新的代謝途徑，即缺氧誘導因子-1或EHD2介導的巨胞飲會支持肝細胞癌生長，因此抑制巨胞飲作用或為一種治療肝細胞癌的可行方法。

黃澤蕾表示，研究為設計針對巨胞飲的創新癌症治療策略提供了重要的分子基礎。（朱韻斐攝/資料圖片）

港大醫學院：希望研究亦適用於其他癌症

首席研究員暨港大醫學院臨床醫學學院病理系副教授黃澤蕾表示，研究發現了缺氧誘導因子-1或EHD2通路會促進巨胞飲介導的癌症代謝重整能力，為設計針對巨胞飲的創新癌症治療策略提供了重要的分子基礎，加上缺氧現象見於所有腫瘤，所以研究亦將適用於其他癌症。