廚工與IT男疑連發發煽動帖文　涉提光復香港及港獨等　8月再訊

國安署昨日拘捕兩名男子，二人涉在社交媒體及網上討論區「連登」發佈煽動性帖文，當中包括光復香港、香港獨立等字句，他們各被控一項作出煽動意圖的作為罪，案件今日（24日）在西九龍裁判法院提堂。由於警方需時作進一步調查，包括檢驗二人的手機、電腦等裝置，案件押後至8月4日再訊，期間二人須還柙。



兩名被告：陳冠旭（28歲，廚工）及陳偉倫（30歲，資訊科技人員）。被控於2021年1月17日至2022 年6月13日期間，在 Instagram及LIHKG發布、持續展示陳述、相片和海報，具意圖：

（a）引起憎恨或藐視中央及/或香港特别行政區政府或激起對其離叛；

（b）激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定

的事項；

（c）煽惑他人使用暴力；及/或

（d）慫使他人不守法或不服從合法命令

案件編號：WKCC2144、2145/2022