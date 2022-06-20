售貨員反對抗疫政策　在TG群組呼籲慢駛及集會　認煽惑罪候判

電訊公司售貨員涉當了telegram群組「世界自由集會」的管理員，並在群組內發出呼籲他人於去年11月示威及慢駛堵路的訊息，被控煽惑他人非法集結罪等罪。被告今(20日)在九龍城法院認罪，案情指他被捕後曾稱因為反對接種疫苗，才會呼籲他人上街，但最終沒有人參與。裁判官黃雅茵判刑押後至7月5日，以候被告的背景報告，期間被告須還柙。



被告李誠熙(39歲)承認兩罪：煽惑他人參與未經批准集結，及煽惑他人導致公眾地方遭受阻礙兩罪，指他於2021年11月15日與18日間，煽惑他人參與同月20日在港島舉行的未經批准集結，及於這段期間，煽惑他人於同月20日在港島慢駛，以阻礙港島區的車道。

被告李誠熙認罪後須還柙以候其背景報告才判刑。(資料圖片)

群組主張對抗防疫措施

案情指，涉案的Telegram群組「世界自由集會」，由不知名人士創立，主張對抗港府的抗防疫措施，包括疫苗接種計劃，及使用安心出行記錄等，被告是該群組的活躍管理員。

呼籲阻礙港島區交通

該群組欲於去年11月20日舉行集會，呼籲抵制因新冠疫情而採取的抗疫措施。被告於案發期內，曾在群組內呼籲司機慢駛及響「咹」，以阻塞港島區的交通。

亦有呼籲快閃行動

被告被捕後承認，因反對疫苗政策才呼籲他人響應示威活動，亦曾在群組內呼籲示威者使用散銀乘搭公共交通工具及進行快閃行動，以避開警方追蹤。

求情稱曾主動取消活動

辯方律師求情指，被告於2021年11月15日才加入涉案的群組，並被設為管理員，但他並非群組創立人，只是愚蠢地轉發了他人的貼文，他在同月18日主動表示取消活動，最終亦沒有人參與，亦沒有證據顯示該群組具影響力。被告即時認罪已顯示了悔意，望法庭輕判。

案件編號：KCCC 992/2022