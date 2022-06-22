珍寶海鮮舫沉沒｜海事專家指事件罕見　船上無人當值裝備形同作廢

珍寶海鮮舫上周二(14日)啟航離港，前往東南亞維修，惟出海後在西沙群島水域入水沉沒。海事科技學會資深會員李健光今早（22日）在電台節目中指，海鮮舫本身就不適宜拖出海，形容拖出海的做法較罕見，雖然表面滿足到要求，但仍然存在風險，坦言此風險事前應考慮到。

他又指，珍寶海鮮舫應該會有基本抗沉裝置，例如水泵系統等，但若拖輪拖走海鮮舫時，海鮮舫上無人當值，這些設施便等同「作廢」。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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李健光對珍寶海鮮舫沉沒表示可惜，對於當日南海天氣是否如此惡劣，他直言「不得而知」。他又形容珍寶海鮮舫較大型，估計至少需要3隻拖輪拖動，「如果真係天氣咁惡劣…其實對3隻拖輪都有影響。」

李健光又指，珍寶海鮮舫並無動力，但船上應該會有基本裝置，例如緊急發電系統、消防系統、抽倉底水的水泵系統。不過，若拖走時海鮮舫上無人當值，這些設施便等同「作廢」。因當入水時，船上並無當值人員可啟動發電機將水泵走。

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海事處曾表明，珍寶海鮮舫船東本月13日申請出港證，將船拖往柬埔寨。李指，只要滿足到要求便可獲發出港證，例如當驗船師檢查過船隻，並評估為適合航行後，海事處已會接受。至於拖行到目的地的方法等，已與審批出港證無關。

使用半潛船或超出本身價值

此外，坊間有人關注，當年珍寶海鮮舫的姊妹船「海角皇宮」，曾使用半潛船由菲律賓運送至青島，而非今次的拖輪。

李健光指出，半潛船是利用較大的躉船放置海鮮舫，令海鮮舫完全「不掂水」，但他稱今次珍寶海鮮舫比「海角皇宮」更大，認為是否有適合的躉船放置是疑問，又坦言即使有合適的躉船，估計費用亦相當昂貴，料需過百萬元，「或超出本身價值。」

陳家珮冀太白海鮮舫有「白武士」打救

立法會議員陳家珮亦說，相信大家都對事件感難過，而僅存的太白海鮮舫現時仍然停泊香港，並等待新經營者。她說，太白海鮮舫比珍寶細一半，但歷史更悠久，早在50年代已面世，當年英女皇來亦曾到訪太白海鮮舫，故希望可以有營運機構接手。