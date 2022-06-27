服務近半世紀　護理總經理奪傑出員工獎　盼病童健康成長最滿足

醫管局每年都會舉辦「傑出員工及團隊獎」，今年的其中一位得獎者是大口環根德公爵夫人兒童醫院、東華三院馮堯敬醫院及麥理浩復康院護理總經理黃麗清，她自投身醫院服務近半世紀，對每位小病人都會悉心照顧，在投身管理崗位後更落力設計更好的環境，提升病童在醫院的生活質素，前線的照顧病童工作雖然辛苦，但她形容：「當見到病童康復後健康成長，幾辛苦都係值得」。



黃麗清於1976年加入大口環根德公爵夫人兒童醫院，至今服務近半世紀，現為大口環根德公爵夫人兒童醫院、東華三院馮堯敬醫院及麥理浩復康院護理總經理，將於6月30日退休，並獲醫管局頒發傑出員工獎。

每個病童都是「契仔契女」

有矯型及創傷外科、兒科及手術室專科背景的黃麗清，專注於照顧脊柱側彎及骨科病童，她形容自己會將每一個病童都視如己出，「個個都係契仔契女」。

好似媽媽對仔女一樣，會督促佢哋溫習，考試時就做補習老師，會爭取盡早完成工作，晚上同佢哋捉下棋、玩樂過後哄睡覺。 黃麗清

她憶述曾照顧一名病童印象十分深刻，該名病童十多歲便重200多磅，嚴重至影響氣管出現呼吸困難，需進行手術在喉嚨開一個洞接駁氧氣機，而她作為護士的職責，便需要協助他進行生酮飲食減肥，「好慘，佢想食又唔畀得佢食」，更不時因而發生爭吵。

成功助痴肥病童大幅減磅改善健康

應對與病童出現爭吵的情況，她說，護士之間會像家庭相處一樣，「一啲扮惡，有啲又友善啲」，鬧完交後，由另一位護士跟病童溝通，「畀杯水佢飲下，一路傾，通常都ok」，而該病童亦用了九個月時間成功減至160多磅，終於可以除下氧氣機。

康復病人回醫院尋找聖誕老人蹤影

黃麗清表示，雖然多年來要照顧無數的病童，但「當見到病童康復後健康成長，幾辛苦都係值得」，她提到大口環根德公爵夫人兒童醫院的康復病童每，年聖誕都會回來尋找聖誕老人，當看到康復的病童回來醫院探望，知道他們有一個好歸宿、好發展，就會感到很滿足。

自學化身「空間改造王」改善醫院環境

為了讓病人在更好的環境下康復，黃麗清亦發揮天馬行空小宇宙，例如初入行時曾照顧一名天生無腳的小童，但當時未有輪椅，她便與同事精心打造木頭車讓他在醫院行走；她晉升至病房經理後，更看書自學進修，成為「空間改造王」，化身圖則師改造辦工室，讓同事可在有限的地方下，以前舖後居的方式同時於一個房間完成看診及日常工作，另外亦在醫院加上壁畫設計，以減低小朋友的心理壓力。

對於退休在即，黃麗清認為「退休唔係ending，而係開始」，指退休後亦會從事義工服務，幫助長者，又表示不時會回醫院幫忙，特別是其中一個以呼吸機協助病童轉移至成人病動的項目，「盡力貢獻個社會，會到嘢係開心㗎」。