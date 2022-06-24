疫情｜確診個案逼近2000宗　屯門海港酒家群組增至37人確診

本港疫情持續反彈，今（24日）增1,721宗本地確診個案及139宗輸入個案，已連續第十天破千宗，逼近2,000宗水平，今無新增死亡個案。當局錄得五宗懷疑BA.4及BA.5個案，涉及一名86歲婦人，其同住者於6月10日由印尼返港，另有從馬來西亞的一家三口。

懷疑BA.2.12.1的本地感染個案則再增21宗，包括一名49歲、負責接載檢疫旅客至酒店的冠忠巴士司機；另屯門海港酒家群組繼續擴大，再增七名食客及三名緊密接觸者感染，群組累計37人感染，包括33名食客及四名密切接觸者，當局昨已前往現場檢取19個環境樣本，全部結果呈陰性。



增139宗輸入個案 多5宗BA.4及BA.5

新增的1,721宗本地新冠確診個案，包括610宗經核酸檢測陽性，以及1,111宗已核實的快速抗原測試陽性個案，並無新增死亡個案。輸入個案則有139宗，當中涉及五宗懷疑BA.4及BA.5個案，其中一名感染者是86歲婦人，其同住者於6月10日由印尼返港，並於第九天檢測呈陽性。除檢測以外，兩人均無離家，該86歲婦人早前已送至檢疫中心，隨後安排入院，暫時情況穩定；另有一家三口感染，其同住者於馬來西亞返港，其6月20日、即第九日檢測呈陽性，三人隨後全告確診。

BA.2.12.1個案增21宗 接載旅客往檢疫酒店司機染疫

至於懷疑Omicron分支BA.2.12.1病毒個案，懷疑本地感染增21宗，包括一名任職於冠忠巴士負責接載檢疫旅客至酒店的49歲司機，他於元朗新圍村居住，有定期進行檢測，隨後於本月21日呈陽性。因工作性質關係，他上班期間會身穿全套保護衣物，衞生防護中心傳染病處張竹君說：「都有機會中間有情況着呀、除呀，或者有接觸」，或有可能循此途徑感染。

張竹君指，該名染疫司機上班時主要購買外賣，並於空曠地方用膳，部份時間則會前往快餐店例如太家樂等食肆。

屯門卓爾廣場海港酒家出現變種病毒BA.2.12.1群組。（資料圖片）

屯門海港酒家爆疫當晚有270食客光顧 源頭未明

至於懷疑出現變種病毒BA.2.12.1、屯門卓爾廣場3樓的海港酒家群組繼續擴大，再增七名食客及三名緊密接觸者確診，累計33名食客及四名緊密接觸者確診；33名食客年齡涉及20男、13女，年齡介乎六至69歲，由本月19日至22日開始不適。根據疫苗通行證紀錄，當晚270多位食客需接受強檢，相信正陸續進行。

衞生防護中心昨已前往海港酒家檢取19個環境樣本，全部結果呈陰性。張竹君指，暫未掌握海港酒家群組感染源頭。她表示，機電工程署已到場視察，暫未有資料更新，確診食客的座位分佈分散，全部均於6月16日6時後用膳。

屯門悅湖山莊10座一家四口涉感染BA.2.12.1。（資料圖片）

屯門悅湖山莊10座一家四口染BA.2.12.1

其餘十宗無源頭的BA.2.12.1個案，則涉及屯門悅湖山莊10座一家四口，另包括居於香港仔石排灣邨碧銀樓、天水圍天喜街天麗苑、鰂魚涌康怡花園P座、筲箕灣海峰中心及富泰護理安老院。

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