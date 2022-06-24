確診大廈｜1003幢新上榜沙田區居首　中半山豪宅堅麗閣榜上有名

本港今日（24日）新增1,860宗新冠病毒確診個案，連續十天破千宗，最新的確診大廈名單顯示，今日新增1,003幢大廈入榜，較昨日增加197幢。沙田區躍升至各區之首，共新增102幢大廈，元朗區緊隨其後，錄得86幢新上榜，其次則有觀塘區，共有79幢。

上榜大廈不乏多幢豪宅，包括中半山堅麗閣、何文田Kadooria及半山壹號洋房等。



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新增個案按日增近200幢

確診大廈名單今日新增1,003幢大廈入榜，較昨日的806幢增加197幢。十八區中，以沙田區新增大廈最多，合共102幢，當中包括不少私人住宅，包括晉名峰D座、聚龍居9座、聽濤雅苑9座等，另沙田第一城則有四座上榜，分別是第2座、第9座、第10座及第41座。居屋愉翠苑則有五幢有確診者，包括愉民閣、愉欣閣、愉滿閣、愉禮閣及愉歡閣；錦豐苑則有錦萱閣、錦葵閣、錦蓉閣、錦蕙閣及錦菱閣合共五幢上榜。

嘉湖山莊再有五幢有新增患者

元朗區共有86幢新上榜大廈，僅次於沙田區，上榜大廈包括Wetland Seasons Park 19及21座、蝶翠峰綠庭園11及12座、慧景軒3座、雅樂花園A5座、御豪山莊9座、尚悅 ‧ 嶺2座等，嘉湖山莊則有五幢出現確診情況，包括美湖居5座、景湖居2座及14座、樂湖居12及14座。

觀塘區則涉及79幢大廈新上榜，包括Ocean One、淘大花園B座及F座、德福花園O座及R座、觀月．樺峯等。

豪宅中半山堅麗閣出現確診者。（Google 街景截圖）

皇家太平洋酒店等9間酒店上榜

確診大廈名單中，有九間酒店上榜，包括青逸酒店、富豪薈酒店、灣仔88酒店、君怡酒店、皇家太平洋酒店、香港旺角智選假日酒店、海灣軒海景酒店、嘉湖海逸酒店、8度海逸酒店；此外，另有10幢紀律部隊宿舍上榜，包括柴灣已婚警察宿舍1座及2座、順利紀律部隊宿舍1座及8座、西九龍紀律部隊宿舍1座及2座等。

上榜大廈不乏豪宅，例如逾億元叫價的中半山堅麗閣，另包括西半山輝煌豪園及瀚然、何文田Kadooria、半山壹號洋房等。

豪宅何文田Kadooria有居民確診。（Kadooria網頁截圖）