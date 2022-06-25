富泰安老院兩員工到卓爾居海港酒家後確診　一院友三月內兩度感染

本港今日（25日）新增1,794宗確診個案，其中本地個案達1680宗，多個感染群組持續擴大。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日公布爆疫的富泰護理安老院再多一名員工確診，但一名早前確診院友證實屬復陽個案，故該群組確診人數維持12人。張續說，當局發現安老院其中兩名染疫的工作人員，曾於6月16日到訪爆疫的屯門卓爾居海港酒家用膳，二人分別在6月17及18日開始不適，料兩群組有關聯。

至於海港酒家群組方面，則再多3名食客染疫，累計有40人確診，另有7宗相關個案，其中1宗為富泰安老院院友。涉事院友因院舍有爆發，曾在4月14日快測陽性，至6月22日、即染疫後不足三個月，再經核酸檢測確診，並懷疑帶BA.2.12.1病毒株，相信屬二次感染。



張竹君表示，昨日再收到6宗院舍報告，包括2間老人院及3間殘疾院舍，各自呈報1宗個案，涉3名員工及2名院友；餘下一宗為昨日已公布的富泰護理安老院個案，今日再增一名員工確診，惟昨日公布染疫的一名院友個案，因其CT值較高，相信是復陽個案，故已將其剔除，該群組維持累計12人中招，包括7名院友及5名員工。

富泰護理安老院兩員工曾到海港用膳 料兩群組有關

她表示，富泰護理安老院兩名員工，曾在6月16日到訪爆疫的卓爾居海港酒家用膳，預料兩個群組有關連。海港酒樓今日再多3名食客中招，目前共有36名食客及4名緊密接觸者確診，當中2名食客正是富泰護理安老院員工，分別在6月17及18日確診。

一院友染疫不足三個月後再確診 料屬二次感染

海港酒家群組亦發現7個相關個案，包括一名富泰護理安老院院友，確診者為一名長者，曾在4月14日快測陽性，當時該院舍出現爆發。惟相隔不足三個月、即6月22日該名院友經核酸檢測確診，病毒基因分析驗出L452Q病毒株，懷疑帶有BA.2.12.1，故有機會屬二次感染。

張解釋，該名院友首次感染是經快測確診，無核酸檢測確定，當時院舍有爆發，患者亦有服用抗病毒藥，有理由相信當時是確實染疫。她指，患者之前已接種兩劑復必泰疫苗，6月亦曾接種一針科興，但因兩次染疫距離時間太短，第三針未必有效，患者本身亦曾有癌病需坐輪椅。

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至於其餘6宗相關個案，分別居於鰂魚涌南豐新邨4座、長沙灣海麗邨、樂富邨樂翠樓、筲箕灣嘉裕大廈個案有兩宗，以及康華苑B座怡康閣，康華苑個案與大坑西新邨民安樓有關。

再多7宗懷疑BA.2.12.1個案

另外，張竹君稱，再多7宗懷疑BA.2.12.1個案，包括6宗無源頭個案及1宗緊密接觸者，分別住在屯門黃金海岸、田景路兆邦苑、新墟景新徑景新臺、青衣海欣花園5座、石籬（二）邨石歡樓及禾輋邨順和樓。

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