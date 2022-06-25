疫情｜增1794宗　威院腫瘤科病房6人確診　有診所疫苗冷櫃曾失靈

本港新冠疫情重拾升軌，衞生防護中心公布，今（25日）增1,794宗個案，確診數字已連續11日破千宗。再有一間學校有班別疑有傳播須停課，涉及元朗公立中學校友會鄧英業小學的6D班。

醫管局表示，沙田威爾斯親王醫院有病房爆疫，涉事臨床腫瘤科男女混合病房，合共4名男病人及2名護士確診，院方現正調查情況。至於港島西醫院聯網下西營盤賽馬會普通科門診，一個裝有復必泰疫苗的冷櫃一度失靈，醫管局稱疫苗仍可安全使用。



元朗公立中學校友會鄧英業小學6D班爆3宗個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增1,680宗個案，核酸檢測佔620宗，快測佔1,060宗、輸入個案佔114宗，合共1,794宗。輸入個案中，有60宗為機場臨時樣本收集中心發現，48宗為檢疫酒店發現，其中6宗為離開酒店後確診的個案。

至於學校個案方面，張表示，元朗公立中學校友會鄧英業小學6D班，發現3宗個案，該班有20名學生，須暫停面授課堂一周。

威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房爆疫。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布，威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房，有一名6月19日入院的男病人，於6月22日經檢測確診。院方展開追蹤調查後，發現同房3名男病人及2名護士確診，即合共6人染疫。

何指，目前院方正調查6宗個案的關連性，目前全部患者情況穩定，其中3名病人正接受隔離治療，有1名病人已出院，並接受家居隔離；2名員工亦正接受家居隔離。現時有關病房已暫停接收新症及停探訪，並已消毒及清潔。何強調，院方會密切監測患者狀況，與衞生防護中心保持溝通跟進情況。

西營盤賽馬會普通科門診冷櫃失靈

何婉霞亦公布，醫管局港島西醫院聯網的西營盤賽馬會普通科門診，今早發現有一部藥物儲存冷櫃失靈，櫃內溫度上升。由於該櫃存放一批復必泰疫苗，診所已就事件通報衞生署及疫苗計劃中央指揮中心，並確定疫苗仍可安全使用。目前整體服務如常，未受影響。

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