院友搬往亞博檢疫僅數日即回院舍　安老業界認為應檢討隔離機制

近日多間院舍出現個案，其中屯門富泰護理安老院再多3名院友染疫，累計10名院友及5名員工確診。安老事務委員會委員李輝今日（27日）在電台節目中指，現時只得院友要去亞博隔離，但員工卻可居家隔離，不少長者搬離院舍後，但數日後又重回院舍，對長者適應性影響大，故希望當局有清楚指引。



她又指，昨日有間全部長者都要臥床、甚至要用尿喉等的院舍，當中42名長者要轉送亞博檢疫，但每輛車只送走兩名長者，結果疏散至深夜，質疑是否需要檢討。



與第五波疫情「完全不一樣」 重症及死亡率較少

李輝指，與第五波疫情相比，當時有長者染疫後，出現高燒、呼吸困難、血氧低等情況，但形容今次「完全不一樣」，不少密切接觸者沒有病徵、快測陰性，故轉移到亞博檢疫後，約4至5日後已可返回院舍，而且今次重症及死亡率亦較少。她指，有業界認為安排對長者適應性影響大，希望衛生署有清晰指引。

李稱曾向富泰護理安老院了解，院方在22日收到隔離令，要將20多名長者送走到亞博，但昨日已接獲通知，他們可在今日回到院舍。不過，同時卻又要送走另一批的20多人，形容長者「疲於奔命」。

建議政府未必需「一刀切」將長者送亞博隔離

她指有關做法猶如「雙重標準」，因作為密切接觸者的院友要到亞博檢疫，但員工卻可在家隔離。她說，不少業界認為，若院舍的通風、間距、設施適合，而人均最低面積較政府要求高，未必需「一刀切」將長者送到亞博隔離。

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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6月份院舍打首針接種率已達9成多 防疫屏障已改善

李輝續指，昨日有出現個案的院舍屬療養程度，全部長者都要臥床，甚至要飲奶、用尿喉等，當中42名長者要轉送亞博檢疫，但每輛車只送走兩名長者，結果疏散至深夜，質疑是否需要檢討。

李又指，早前很多院舍都有不同程度的爆疫，6月份院舍打首針的接種率已達9成多，而第2針亦達8成。她形容，現在與早前低接種率不同，現時防疫屏障已有改善，「係咪仲要用一刀切？」