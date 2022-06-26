疫下轉網課削學生社交能力　調查揭兩成受訪者復課後情緒嚴重困擾

受疫情影響，學生也要接受「新常態」，除了要轉網課，更要提早放暑假。有調查發現，在第五波疫情前和特別假期期間，逾七成學生每日在學習用途外的上網時間超過兩小時；在復課前後，有兩成學生出現嚴重情緒困擾。



香港中華基督教青年會佐敦會所（下稱青年會）在今年五月進行問卷調查，訪問1,184名小五至中三學生。調查發現，第五波疫情前（即去年5月至12月），花六小時以上使用互聯網的受訪學生只有20.2%，但在特別假期期間（即今年三月中至四月中）上升到26.7%。

在復課前後（即今年4月中至5月中），分別有20.7%及14.7%的受訪學生出現嚴重及中度情緒困擾。經分析發現，上網2小時或以下、2小時至6小時、及6小時以上受訪學生的精神健康狀況分數，分別為20.4分、21.6分及24.6分（分數越高，精神健康越差），反映上網時間較長的學生，精神健康狀況較差。

近九成學生願以上網時間換取與家人相處

調查又發現，近九成受訪學生願意減少在特別假期期間的上網消閒時間，以換取與家人相處，當中願意減少一小時或以上的受訪學生佔63.7%。近六成學生表示，若父母擁有溫柔、支持、共同話題、幽默等條件，更願意減少上網消閒時間以換取和家人相處。

有小五生表示，在疫情期間花了更多時間在上網打機，不但過度打機，在上網課時也經常分心，偷偷看網片，但後期發現回校上課的慾望大增，「越來越悶，超級想回到學校上課，可以親身見到同學，一起聊天、打機。現在簡直想日日返學！」她在特別假期期間留在家的時間增加，但因父母要上班，相處時間沒有增多，希望父母可以多點關心。

馬慶民建議，家長應認清上網並非洪水猛獸，只是要適可而止，如子女過度上網，不應一味責罵，而要關心背後的原因。（香港中華基督教青年會提供）

網課時間長 復實體課易感社交壓力

青年會佐敦會所協調幹事施文欣表示，青少年過往與同學透過日復日的面對面相處，加深彼此認識，但過去兩年大部分時間都是上網課，甚或新入學適應班都以網課進行，同學間的接觸和認識不多，回復實體上課後，少不免感到社交壓力。

青年會輔導組助理主任幹事、心理輔導員馬慶民亦指出，多個外國研究顯示過多使用社交媒體更容易讓人產生不開心、沮喪和妒忌等負面情緒，大部分青少年期望可透過上網逃避現實生活中的壓力，雖然可短暫避開壓力，但長遠而言往往使情緒變得更差。他強調，上網並非洪水猛獸，但要適可而止，如子女過度上網，父母亦不應一味責罵，要關心背後原因。

青年會指出，家長關心子女學業之餘，在工餘時相約子女進行共同感興趣的活動，有助建立親和互信關係，讓子女遇有壓力時，有適當的管道疏導情緒，信任父母會有足夠承托力和支持；又建議協助青少年以積極態度設定個人目標；以運動保持身心靈健康；以及維持適當社交生活。