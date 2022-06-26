強制檢測｜增26地點　銅鑼灣麥奀雲吞麵、翡翠拉麵小籠包齊上榜

本港疫情持續，食物及衞生局今日（26日）晚上發出強制檢測公告，再有26個處所上榜，當中以沙田區最多，共有六幢上榜，包括帝堡城7座、綠怡雅苑1座及銀湖．天峰5座等；其次則是屯門區，亦有五幢大廈上榜，包括卓爾居6座及悅湖山莊12座等。

另有六間食肆因有確診者到訪需要強檢，涉及銅鑼灣「翡翠拉麵小籠包」及「麥奀雲吞麵世家」，另包括中環「雪村串燒」、港島東會所「Waterfall Sports & Wellness」餐廳；旺角豉油街的大家樂及吉野家亦榜上有名。

公告列明，若任何人士於周一至周日（20至26日）在上榜大廈逗留逾兩小時，或在指定時間到訪上述食肆，需要於明日或後日（27日或28日）進行核酸檢測。



▼6月26日強制檢測公告▼



沙田6幢大廈上榜 涉帝堡城、綠怡雅苑等

新一份強制檢測公告中，共有幢住宅大廈曾有確診患者到訪而要強檢，沙田以六幢佔最多，涉及帝堡城7座、綠怡雅苑1座、銀湖．天峰5座、晴碧花園1座、㘭背灣街23 號旭禾苑及錦豐苑錦萱閣。屯門區則有五幢上榜，包括鄰近海港酒家爆疫點的卓爾居6座，另涉及景新臺4座、黃金海岸1座、悅湖山莊12座及兆邦苑。



葵青區亦有兩幢上榜，包括石籬二邨石歡樓及葵芳閣2座。另外，將軍澳都會駅5座及藍田康華苑怡康閣等私樓亦要強檢。

兩大廈污水呈陽性 居民要檢測

另有兩幢大廈因污水檢測呈陽性而上榜，包括香港仔中心海晶閣和鑽石山龍蟠苑龍珊閣。

▼6月26日 部份列入強檢地點▼



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▼6月26日 部份列入強檢食肆▼



旺角豉油街大家樂及吉野家納強檢

至於食肆方面，則有六間食肆曾有患者到訪而上榜，包括位於中環的「雪村串燒」、銅鑼灣時代廣場「翡翠拉麵小籠包」及禮頓道37號崇蘭大廈地下的「麥奀雲吞麵世家」；另旺角豉油街的大家樂及吉野家亦榜上有名。

位於鰂魚涌康蘭居9樓的港島東「Waterfall Sports & Wellness」會所餐廳，涉及的日期為本月19日至22日一連四日的中午12時至1時。

銅鑼灣禮頓道的「麥奀雲吞麵世家」遭納入強檢公告。(Openrice網站圖片)

▼各區流動採樣站詳情▼



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政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，即使是已經接種疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

發言人表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

▼6月26日 部份列入強檢食肆▼

