疫情．6.27｜確診宗數逼近2000宗　政府預告7.1前加強檢測

本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平。本地新增逾1719宗感染個案，並錄得154宗輸入個案，單日總確診數目為1,873宗，繼續迫近2,000大關。昨日並沒有死亡個案。政府今日（27日）就宣布，延續現行社交距離措施至7月13日，並已諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意。



毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門今日及明日（27日及28日）將進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.67，即每一名患者傳給約1.7人。（港大醫學院圖片）

▼6月27日強制檢測公告▼

6月28日【00:04】食衞局公布強制檢測公告，有36個地點上榜；當中有13個為食肆，八間在屯門，包括爭鮮迴轉壽司良景廣場和雅都商場兩間分店，以及大興商場百份百餐廳、山景商場雲貴軒米線專門店，和良景街市嘉華餐室、屯景大廈和氣食堂、麗寶大廈明記牛雜粉麵、康利中心生興龍麵食。

染BA.4或BA.5的黃埔花園6歲女童曾光顧的黃埔天地享膳坊龍閣，及其已確診父親與同事光顧的新蒲崗景福街TC Bistro都上榜。其他三間為灣仔陶源酒家、油麻地北海街港嘢茶檔及天水圍置富嘉湖1期大快活。在指明期間及時段同場人士，需於28日或29日前往進行核酸檢測。

因有居民確診而納入強檢住宅佔17幢，包括何文田勝利道9號凱旋居、北角寶馬山道24 號豐林閣2座和青衣盈翠半島3A座等。另有五幢因污水樣本檢測呈陽性而上榜，包括沙田水泉澳邨清泉樓、沙田水泉澳邨欣泉樓、深井海雲軒1座、將軍澳將軍澳廣場3座和香港仔香港仔中心美豐閣。

6月21日至27日曾身處指明場所超過兩小時，均需進行核酸檢測。

▼6月27日強制檢測公告詳情▼



+ 7

【23:11】本港新冠肺炎疫情持續反彈，今日（27日）新增1,873宗個案。食環署與警方6月10日至今日凌晨在全港多區巡查了10,485間酒吧及其他餐飲處所，向356名涉違反防疫規定的員工和顧客發出定額罰款通知書，罰款金額達到178萬元，有36間酒吧或酒館被罰停業7日或14日。

（政府新聞處截圖）

【22:53】本港今日（27日）新增1,873宗新冠病毒確診個案，連續13天破千宗。最新的確診大廈名單則顯示，今日新增1,085幢大廈入榜，較昨日減少20幢。沙田區位列各區之首，共新增104幢大廈，元朗區緊隨其後，錄得100幢新上榜，其次則有屯門區，共有87幢。



上榜大廈不乏多幢豪宅，包括市值逾億元的西半山天匯，另涉及中半山寶園、渣甸山柏麗園及畢架山一號9座等。

▼6月27日 部份確診大廈▼



+ 7

▼6月21日 金鐘政府總部盡是慶回歸裝飾▼



+ 15

【21:18】政府發言人今晚表示，近日慶祝香港成立25周年的活動陸續展開，為確保疫情不會因隨之而增加的人流和社交活動而加劇反彈，政府將加強檢測安排，以更密切監察整體疫情。

發言人表示，有見本港疫情出現反彈風險，政府呼籲市民提高警覺，嚴格遵守社交距離措施，並減少跨家庭聚會和需要脫下口罩的活動；政府會繼續採取以風險為本的檢測策略，針對有較多個案出現和污水樣本呈陽性檢測結果等高風險地區，在未來數天加強檢測安排。

政府呼籲市民要保持嚴謹的防疫意識，並多進行檢測，以在一旦染疫時能及早發現，獲得適切治療。

【20:41】澳門疫情持續，當地新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日（26日）新增96宗核酸陽性個案，累計宗數共357宗，涉211女、146男。澳門今波疫情亦首現重症，患者為60歲女性，有長期病患，已接種三劑疫苗，因呼吸不暢，血氧含量低，進一步檢查顯示雙側肺炎，現正接受新冠肺炎抗病毒藥物治療，情況穏定。

澳門現時正進行第三輪全民核酸檢測，截至今日（27日）下午3時，已採樣逾16.2萬人次，其中繼10萬人次檢測結果呈陰性。

▼6月26日 澳門疫情▼



+ 16

【17:15】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，仍覺得學校快測是有效的防疫措施，認為可以非常有效地阻止學校出現爆發，因為每日都有接近70多萬學生及10多萬老師進行快側；雖然個別學校或班別有小規模傳播，並出現有2至3人的傳播情況，但暫看不到跨班別或全校出現大型爆發，相信是因為好多陽性個案於發現後已無返學，所以認為措施是有效的，未見到學校有重大爆發。

【17:08】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時本港確診宗數約徘佪於1500宗以上的水平，惟隨著社交距離放寬，相信社區已有一定數量的傳播鏈，並已出現一定的傳播情況，預計感染個案會維持於一定水平，甚至有可能會進一步上升，但認為上升趨勢及幅度仍然是受控，並不是2至3日便「翻一翻」的爆發性上升或垂直上升情況，局方會繼續觀察。

【17:00】就屯門卓爾海港酒家爆發個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，機電工程署進行檢查後發現該店空氣換氣量不足，鮮風量亦不足，空氣設備要改善，其他分店未見有類似問題。

【16:52】今日有9宗確診個案懷疑是變種病毒BA.4或者BA.5，其中6宗是輸入，3宗為本地感染，其中2宗是無源頭。無源頭個案中其中一宗是一名住在海逸豪園悅濤灣的6歲女孩，無打針，讀德望小學幼稚園讀K3 ，6月21日發病咳嗽發燒，6月22日最後上課，6月19日曾與家人去黃埔新天地食飯，37歲的父親都有確診，於太子道東友邦金融中心AIA工作，6月24日發病。另一宗無源頭個案是一名15歲女孩，住天水圍海逸酒店2期，是區內中大校友會聯會張煊昌中學中三學生。

【16:45】新增3間院舍出現感染情況，包括西貢通善壇安老院，有1名護理員於6月25日出現輕微病徵，同日快測呈陽性，最後上班日為6月25日，有個別長者被列為密切接觸者，其中有9名長者要檢疫；黃大仙紫雲間沁怡護養院，1名護理員檢測呈陽性，同院有7名工作人員被列為密切接觸者，無院友列密切接觸者。

第3間為元朗松齡雅苑，上周五有3名院友檢測呈陽性，到昨日再多2名院友及2名員工檢測呈陽性；相關員工已打3針疫苗，其中一名為護理員，6月25日快測結果呈陽性，最後上班日為6月24日。目前同一層5個院友檢測均呈陽性，分別是住在4間不同房間，全部都打了3針，大部份無病徵或病徵輕徵，同層9人要隔離，並有9名員工被列為密切接觸者。

【16:35】本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平，本地單日新增逾1719宗，154宗輸入個案，昨日並沒有死亡個案。

【12:51】大學教育資助委員會秘書處今日（27日）表示，教資會秘書長鄧特抗的核酸檢測結果呈陽性，確診新冠肺炎，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

【11:23】政府今日（27日）宣布，延續現行社交距離措施至7月13日。發言人解釋，因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間，會橫跨至新一屆政府任期，故經諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意後，決定延續現行措施14日，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先做測試並取得陰性結果，以更有效管控病毒傳播情況。

+ 9

【10:45】近日多間院舍出現個案，其中屯門富泰護理安老院再多3名院友染疫，累計10名院友及5名員工確診。安老事務委員會委員李輝今日（27日）在電台節目中指，現時只得院友要去亞博隔離，但員工卻可居家隔離，不少長者搬離院舍後，但數日後又重回院舍，對長者適應性影響大，故希望當局有清楚指引。

她又指，昨日有間全部長者都要臥床、甚至要用尿喉等的院舍，當中42名長者要轉送亞博檢疫，但每輛車只送走兩名長者，結果疏散至深夜，質疑是否需要檢討。

【9:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗；新增個案中50宗是在社區發現，46宗是在管控中發現。

此外，截至今日（27日）早上8時止，透過流行病學調查共跟進8,283人，其中密切接觸者1,102人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）5,550人，次密切接觸者296人，一般接觸者337人，陪同人員641人。

▼6月26日 澳門疫情▼



+ 16

【9:10】今年七一是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。行政會議成員湯家驊今日（27日）在電台節目指，他將在29日入住酒店隔離，而隔離日期將視乎參加的活動而定。不過，他指尚未知道任何相關資料，例如入住的酒店等，湯又透露，早前染疫的候任政務司長、特首辦主任陳國基，現時應該已康復。

【8:30】政府宣布，完成香港仔中心港昌閣的圍封強檢，期間463名身處相關範圍內的人士接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；期內政府亦在相關範圍內派員到訪162戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。屋苑已在今日早上九點半解封。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



+ 3

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



+ 3

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



+ 2

▼6月20日起強制檢測公告▼

