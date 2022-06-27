醫管局擬引大灣區醫生來港　社協歡迎計劃但指人數少　冀擴大計劃

醫管局將於年底推出「大灣區醫生交流計劃」，目標首批引入5至10名大灣區三甲醫院的醫生來港服務不超一年。香港社區組織協會幹事彭鴻昌今日（27日）在電台節目中指，現時醫護人手短缺，若計劃可引入有能力、符合香港醫學界要求的醫生，都應歡迎。不過，他形容人數只得5至10人是「杯水車薪」，認為今次可作為基礎，然後有機會再擴大計劃。



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彭鴻昌指，現時醫護離職比率是歷史上的較高水平，是一般自然流失率的4倍，而護士更達5倍。

7000名醫生中有500名將離職

他續指，醫管局共有近約7,000名醫生，但現時有約500名醫生離職，即佔約8%。不過，根據早年港大的推算，2020年醫管局已欠缺660名醫生，若再多500個醫生離職，即醫管局或正缺1,000多名醫生，令服務輸候時間延長。

早前抗疫引入國內醫護並無出現嚴重溝通失誤

彭鴻昌認為，按現時的人手情況，任何能夠引入合資格醫生的方法都應歡迎，希望可舒緩人手短缺情況。不過，他稱人數只得5至10人是「杯水車薪」，但相信若初步見到成效，或能打破兩地醫護之間先入為主的看法，例如語言能力、醫學水平等。因此，他認為今次可作為基礎，然後有機會再擴大計劃。

他又指，當初本港抗疫引入國內醫護時，已見到成功經驗，並無出現嚴重溝通失誤事件。