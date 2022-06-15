大灣區航空模擬首航測試照曝光　行政總裁丘應樺︰擬7月中首航

全球航空業逐漸復甦，今年2月獲批牌照的大灣區航空，亦為首航作準備。灣航行政總裁丘應樺近日在社交網站，上載灣航模擬首航航班營運測試的照片，空姐配戴防疫裝備，均戴上眼罩、口罩及手套，向參與測試的「乘客」派發小食及樽裝水。

丘應樺回應《香港01》查詢時承認，預料大灣區航空客機7月中首航，稍後再交待詳情。



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丘應樺近日於社交媒體表示，灣航正就首航作準備。他發布多張模擬客機營運相片，可見多人身處大灣區航空的客機，並有身穿灣航制服的空中服務員招待乘客。相片可見，空姐配備防疫裝備，均戴上眼罩、口罩及手套。

另外，灣航採用的波音737-800型客機，機艙內部設計亦是首度曝光，座椅為湖水綠色，印上灣航「GBA」的標誌，左右兩邊每排各設三個座位。

大灣區航空行政總裁丘應樺（中）（大灣區航空網頁）

料7月中首航 航點及詳情有待公布

《香港01》向丘應樺查詢灣航首航日期及目的地，他表示，預計7月中首航，但其他資料則有待公布。

大灣區航空於2月21日獲空運牌照局批出營運牌照，可營辦104條客貨運航線，現時有兩架波音737-800型飛機。另外，灣航於5月24日宣布，獲運輸及房屋局授予指定航空公司資格，可向國外的相關監管機構申請營運定期航班服務，並預料下月將接收第三架飛機。

據大灣區航空網頁介紹，該公司計劃營運香港來往新加坡、泰國曼谷及布吉航線。(大灣區航空網頁截圖)

根據大灣區航空網頁介紹，灣航計劃營運香港來往新加坡、泰國曼谷及布吉航線，但要視乎牌照及航權的批核狀況和疫情的情況而定，其餘已申請的航線將因應牌照批核狀況及市場需求而續步投入營運。

大灣區航空於2021年1月申辦的航線

