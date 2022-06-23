醫管局擬推大灣區醫生交流計劃　料首批招募5至10名內地醫生來港

醫院管理局大會今日（23日）舉行，其中提出推行大灣區醫生交流計劃，將於今年下半年推出。醫管局主席范鴻齡表示，醫管局醫護流失率急增，需人手彌補空缺，因此擬招募大灣區三甲醫院的醫生，料首批招募5至10名內地醫生來港。他強調醫管局會優先招聘本地畢業的合資格醫護人員，及不影響現職人員升遷機會。



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醫管局指截至今年4月的過去一年期間，全職醫生流失率約7.9%，即大約有500名醫生流失；全職護士流失率更達9.5%，即約有逾2600名護士流失。范鴻齡形容情況令人擔憂。為挽留人手，醫管局現時推行退休延任安排，計劃已初見成效，有59名醫生及207名護士已同意延任。

推低息貸款上限600萬 工作滿三年料第四季起可申請

此外，當局推出的首期置業低息貸款計劃已正式通過，每位醫護只要工作滿三年，即可借貸買樓，並可借四年的人工買樓，借款上限為600萬。當局正與銀行洽談招標事宜，預計今年第三季完成招標，第四季就可接受申請。

醫管局主席范鴻齡表示，醫管局醫護流失率急增，需人手彌補空缺，因此擬招募大灣區三甲醫院的醫生，料首批招募5至10名醫生來港。（廖雁雄攝）

擬聘請曾來港內地醫護 「與本地人員合作良好」

醫管局亦擬推出大灣區交流計劃，以增加醫院人手。范鴻齡表示，第五波來港的逾300名醫護與本地醫護合作良好，且擁有豐富的醫療知識。有見及此，當局有意招聘曾來港助抗疫的醫生及大灣區三甲醫院的醫生，到公立醫院幫手。

薪金與海外來港醫生睇齊

不過，范表示，計劃需遵照兩大原則，包括以病人為依歸，及須遵從兩地法規，而內地醫生來港後的薪金，將與海外來港醫生的薪金看齊。他又強調醫管局將優先招聘本地畢業的合資格醫護人員，及不影響現職人員升遷機會。

醫管局主席范鴻齡表示，醫管局醫護流失率急增，需人手彌補空缺，因此擬招募大灣區三甲醫院的醫生，料首批招募5至10名醫生來港。（廖雁雄攝）

不排除招募內地護士或其他醫療職系人員來港

范又指，所有醫生來港將不會超過一年，同時希望設輪替制度，接替上一批已返回內地的醫生，料首批招募將有5至10名醫生來港。現時醫管局仍與廣東省衞建委洽談中，有結果後將會向醫委會提交申請。他又指。不排除將來會招募內地護士或其他醫療職系人員來港。