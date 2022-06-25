林志釉料大灣區醫生非主力診症　林哲玄：三頭六臂都杯水車薪

醫管局日前公布計劃推出大灣區醫生交流計劃，料首批招募5至10名內地醫生來港。病人政策連線主席林志釉今日（25日）在電台節目指，香港與內地的醫療系統和使用語言不同，內地醫護到港後，可能需要幾個月時間適應，相信計劃以交流比重較多，來港醫生或非負責診症工作。

醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，內地三甲醫院水平十分高，不過只得5至10名醫生到港「就算三頭六臂都係杯水車薪」。他希望計劃下令其他內地醫生更熟習香港模式，舖墊非本地醫生來源的路。他又批評，醫委會特別註冊委員會評審的認可大學名單中，全部均是以英文教學，「醫委會似乎對中文有歧視，點解用英文教學就好似好歡迎，香港醫生英文好好咩？我坐咁耐醫委會都唔覺同事英文特別好」。



林志釉今日在港台節目《星期六問責》中表示，樂見來港內地醫生來港，不過交流計劃一年「頭幾個月要湊住佢，適應香港環境」；加上本港醫療記錄用英文，內地大部份中文，相信來港醫生主要非要負責診症工作，交流成份較多。

他又指，非本地醫生主要說普通話或英文，診症溝通上或有問題，「當然港人兩文三語不成問題，但診症不容錯失」，強調即使錯誤輕微亦對病人身體有影響，工作上不容許有落差發生，相信須要有監察及督導工作。

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林哲玄則認為不須太擔憂語言問題，因大灣區醫生大部份說廣東話，現時本港亦有不少非華人醫人，而相信港人普通話不成問題。他又批評醫委會特別註冊委員會評審的認可大學名單中，全部均是以英文教學，即使復旦大學亦只批准英文班：「醫委會似乎對中文有歧視，點解用英文教學就好似好歡迎，以前護士病歷中文寫，有咩問題？點解香港醫生英文好好咩？我坐咁耐醫委會都唔覺同事英文特別好」

林哲玄又批評醫委會做法匪夷所思，認為香港醫療教學是中英雙語，病房內與病人用中文溝通，「手術唔通由頭到尾用英文講？」

對於醫管局醫護人手流失嚴重，林志釉認為移民潮是一大原因，由於先進國家對醫生、護士非常渴求，如果他們打算移民，「唔憂去外國」。他指，近兩三年的社會事件，加上公立醫院的壓力或令醫護人員心淡，繼而離開。他又對醫管局挽留人手的措施有所保留，認為往後幾年人手不足的問題或繼續惡化。

林哲玄則認為護士離職率一直較高，因工時及工作環境對組織家庭的女士不友善。他直言近年唔見很多專科醫生私家執業，估計部份離開醫管局人士是屆退休年齡，部份則相信是移民。他又指，現時本港已增加醫學生名額，亦有新措施希望吸引非本地醫生來港，又強調醫管局必須改善工作環境，例如減少醫護不必要工作。