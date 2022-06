美國運通早前入稟,指全國政協副主席、前特首梁振英妻子梁唐青儀欠交卡數約9.3萬元。梁振英今日(20日)在Facebook表示,就美國運通早前入稟法院向其太太追討「所謂欠款」HK$93,155.41一事,該公司通過代表律師向太太律師發電郵表示道歉:「“We sincerely apologise for any inconvenience caused to Mrs Leung”.(我們誠摰地向梁太因此造成的不便道歉)」



梁振英指,此事並不尋常,調查和追究工作仍在進行中。

美國運通本月8日入稟區域法院追款,入稟狀指,被告本年4月28日仍欠原告公司93,155元,即使原告多次要求被告還款,甚至在本年5月4日向被告發律師信要求還款,被告仍未償還款項,於是入稟興訟。