醫生兩年前偷拍裙底有違公德罪成　醫委會判除牌4個月緩刑2年

醫生陳日暉（先前註冊為陳恩發）涉嫌於20年7月在港鐵車廂內偷拍女子裙底，被裁定兩項作出有違公德罪成立，判處240小時社會服務令。



香港醫務委員今日（27日）就事件展開聆訊，陳日暉被指控作為註冊醫生，被判犯有兩項違反普通法罪行，可被判處監禁，有損註冊醫生聲譽，醫委會最後裁定被違反紀律，判處除牌四個月，緩刑兩年。



陳日暉（左）作為註冊醫生，兩項違反普通法罪行，有損註冊醫生聲譽，醫委會今裁定違反紀律，判處除牌四個月，緩刑兩年。（馬煒傑攝）

偷拍當場被揭穿 手機藏13張裙底相 罪成判社會服務令

案情指，被告於2020年7月，於一兩駛往油麻地的荃灣線列車上偷拍一名女子的裙底，行為被另一名乘客發現及告知女事主，被告於列車到站逃出車廂，女事主追上並在途人合力下截停被告，警員到場後發現告手機內發現了13張裙底相，最後被控兩項有違公德的行為罪名成立，判處240小時社會服務令。

屬可被判處監禁罪行 有損註冊醫生聲譽

按醫委會程序，但凡醫生涉刑事罪行並判刑，都要接受醫務聆訊。醫委會今日展開聆訊，指陳日暉作為一名註冊醫生，於2021年8月20日在九龍城裁判法院被判犯有兩項違反普通法罪行，可被判處監禁，有損註冊醫生聲譽，被裁定罪名成立。

陳日暉作為註冊醫生，兩項違反普通法罪行，有損註冊醫生聲譽，醫委會今裁定違反紀律，判處除牌四個月，緩刑兩年。（馬煒傑攝）

被告求情：患有強迫症及重度抑鬱 壓力大才犯錯

被告求情時指，對所犯過錯深感悔意，特別是疫情之下無法為醫療系統提供協助，感到十分內疚；經心理醫生診斷患有強迫症及重度抑鬱，壓力大之下才犯錯，其後接受心理醫生治理，情況已大為改善，重犯的機會非常低。

緩刑期間需接受精神科醫生檢查

研訊小組主席鄧惠瓊判刑時指，考慮到本案的性質和嚴重性以及在求情中所聽到的情況，判處被告在註冊醫生名單中除名，為期四個月，緩刑兩年；另外，被告人須在緩刑期間至少每6個月自費接受由研訊小組指定的精神科醫生進行檢查，並允許該精神科醫生查閱被告所有的治療紀錄，精神科醫生亦應每6個月直接向研訊小組主席報告一次。